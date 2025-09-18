Feijóo exige la dimisión de la ministra de Igualdad por el escándalo de las pulseras antimaltrato

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó este jueves la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por el fallo en el volcado de datos en las nuevas pulseras antimaltrato que provocó que, durante unos meses, no se pudiera conocer los movimientos de esos hombres.

Según la Fiscalía General del Estado, esto supuso una "potencial desprotección de las víctimas" y "una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios", como apunta en su última memoria anual. Además, la entonces presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ¿órgano adscrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)¿, María Ángeles Carmona, afirma en `El Confidencial¿ que alertó a la ministra de este riesgo en 2024.

Para Feijóo, estas informaciones son suficientes para que Redondo dimita o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la cese y, del mismo modo, el Ejecutivo se ahorre "las lecciones de feminismo".

"Primero desprotegieron a las mujeres con la ley del sí es sí y después con esto. En ambas ocasiones se les advirtió y lo ignoraron. Quien pone depredadores sexuales en la calle debe dimitir o ser cesado de inmediato. Ahórrense al menos las lecciones de feminismo", escribió en sus redes sociales.