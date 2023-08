Felicidad y desdicha

De la felicidad a la desdicha hay un hilo de distancia, el filo de un cuchillo, el grosor de un pelo. De la felicidad a la desdicha hay una micra de segundo, un átomo de separación. Veo la noticia del fallecimiento del padre de Olga, la artífice del gol de la selección española femenina de fútbol en el campeonato mundial en Sidney, y se me empañan los ojos, en un instante gloria y dolor, simultáneamente, y me recuerda mi pasado, cuando conseguía mi primer trabajo fijo y decentemente remunerado al tiempo que, también, fallecía mi padre. Dicen que no hay dicha completa y es cierto, lo que se nos da por un lado se nos niega por otro. Por eso, es preferible no exigir demasiado a la vida porque ya el destino está escrito y en cada ser humano hay claros y oscuros, luces y sombras en el estado de ánimo. Lo uno empaña siempre lo otro, por eso debemos disfrutar lo bueno y tratar de aparcar lo malo para otras ocasiones, que ya el infortunio se encarga de rebajar las satisfacciones, los momentos gratos. Nuestra campeona vio colmadas sus aspiraciones con su éxito del domingo, hará historia, no sabemos cuál hubiera sido su futuro como bailaora de flamenco, que aprendió de pequeña, o de nadadora, que también fue su afición infantil. De lo que tenemos certeza es de que nunca se olvidará en la historia del deporte su gol en el mundial –como el de Iniesta en 2010–, ni la tristeza que lo acompañó de forma simultánea. Llevamos en el corazón su luto, de igual forma que también llevamos la alegría de saber que nuestra bandera ha dado la vuelta al planeta con la victoria de ser el mejor equipo de futbol femenino, también de que las valiosas piernas de Olga –no demasiado largas, por cierto, ni falta que le hace–, son las hacedoras del éxito. Brindamos todos por ellas y por quien desde el Real Madrid y con sus compañeras de selección nos hizo vibrar en un partido apasionante.