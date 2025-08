Frena la ola de calor sin gastar un euro: dos técnicas alemanas son la clave

Es una realidad anunciada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mediante un aviso especial:agosto empezará bajo una ola de calor. A partir del domingo, 3 de agosto, las temperaturas serán muy altas en amplias zonas de la Península por un episodio de calor extremo que se prolongará, como mínimo, hasta el martes 5, aunque podrá durar más en la mitad sur. Las masas de aire caliente dejarán temperaturas anómalas por encima de lo que se suelen ver por estas fechas.

Un panorama complicado, especialmente para aquellos que tienen que pasar muchas horas en casa y no pueden huir a la piscina o a la playa a refrescarse. La solución más recurrente es el uso de aire acondicionado o ventiladores, que refrescan notablemente los hogares aunque conllevan un gasto económico adicional que no todas las familias pueden asumir. En otras ocasiones simplemente no se dispone de estos objetos en casa.

En su lugar, o de manera complementaria, hay varios trucos y técnicas para mantener la casa más fresca y escapar del calor agobiante que espera en estos primeros días de agosto. Una página web alemana llamada 'Chip' ofrece dos posibles soluciones, siendo la primera de ellas muy llamativa y exactamente lo contrario a lo que hace buena parte de la población en el día a día.

Las dos soluciones para evitar la entrada de calor en casa

La primera solución es abrir al completo todas las puertas y ventanas del inmueble. El medio alemán especifica que no es suficiente con las ventanas ya que al incluir las puertas la ventilación es mucho más efectiva. Describe así los beneficios: "La ventilación es especialmente importante en estos momentos, ya que garantiza una buena circulación del aire y un suministro suficiente de aire fresco; de lo contrario, la humedad del aire que respiras hace que la habitación se sienta sofocante y aún más calurosa".

"Esta es la única manera de crear una corriente de aire fuerte", asegura dicha página web. Además, también hace hincapié en otras puertas que generalmente son totalmente olvidadas, pero que también es útil abrir: "Aunque suene tonto, esto también aplica a las puertas de los armarios grandes, donde a veces se acumula calor". La ventilación es clave para evitar el calor sofocante: "No solo garantiza una buena calidad del aire interior, sino que también protege el hogar". Se debe hacer diariamente, al menos en algún momento del día, aunque el calor no remita.

Dejar pasar el aire, no el calor

Ventilar en las horas con sol parece una mala idea, pero tiene una solución, que es la segunda recomendación del medio bávaro: "Oscurecer las ventanas que reciben luz solar directa tanto como sea posible". La forma más habitual es bajando las persianas, pero también ofrecen otra posibilidad: "Las cortinas opacas también pueden mantener la temperatura baja a largo plazo". No es el último consejo que comparten.

Para finalizar añaden una última recomendación: instalar láminas de protección solar. Estas reducen significativamente la radiación térmica y por tanto retienen el calor. Sin embargo, alertan: "Esto también aplica en invierno y puede aumentar el gasto en calefacción". Estas láminas están disponibles en todo tipo de tiendas, pero lo ideal es retirarlas una vez finalizado el periodo de mayor calor del año, es decir, cuando acaba el verano.