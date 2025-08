Se hace viral en TikTok el 'shock cultural' de una canaria al pedir arroz a la cubana en la península

Una joven canaria ha causado sensación en TikTok tras compartir la sorpresa que se llevó al pedir arroz a la cubana durante una visita a la península. Lo que esperaba encontrar en su plato distaba mucho de lo que finalmente recibió, y su reacción, tan espontánea como divertida, ha provocado un aluvión de comentarios en redes sociales.

La usuaria @silkbeatriz fue quien compartió el momento en la plataforma, donde el vídeo acumula ya miles de visualizaciones. En él, puede verse cómo observa con evidente decepción lo que le han servido: arroz blanco, un poco de tomate frito y un huevo frito encima. Nada más. Sin ocultar su disgusto, exclama: “Un triste huevo con arroz y tomate… ¿Dónde están mis papitas y mi platanito?”.

Tanto ella como la persona que la acompaña no pueden disimular la sorpresa. Sus caras lo dicen todo. Y es que para muchos canarios, el arroz a la cubana es mucho más que ese trío básico: suele incluir también papas fritas, plátano frito e incluso salchichas, además del huevo y el arroz con tomate.

Las reacciones no se han hecho esperar. Algunos usuarios han empatizado con la joven, asegurando que el plato servido en la península no tiene nada que ver con el que conocen en las islas. Otros, en cambio, han señalado que es normal que las recetas varíen según la región: “Pides un plato típico de Canarias fuera de las islas… Pues claro que no va a ser igual. Es como pedir una paella valenciana en otro sitio y luego quejarse”, comenta uno.

El debate ha puesto sobre la mesa cómo incluso los platos más simples pueden tener interpretaciones muy distintas según el lugar. Y mientras unos defienden la versión "peninsular", otros reivindican con orgullo la riqueza culinaria canaria.

Una anécdota gastronómica más que, gracias a las redes sociales y a la publicación de @silkbeatriz, ha acabado generando conversación, risas y un poco de hambre colectiva.