"Las Humanidades pueden recuperar el lugar que perdieron en otra época"

Las Humanidades han tenido siempre un papel fundamental en la formación de las personas. En la Universidad CEU San Pablo son muy conscientes de ello, y desde hace muchos años cuentan con un proyecto de formación humanista en todas las titulaciones que ofrecen, cursando asignaturas como Historia, Antropología o Ética. Rosa Visiedo, rectora de la Universidad, conversa con LA RAZÓN sobre el momento actual de las Humanidades, la internacionalización de los estudios universitarios y el papel de la investigación como medio para mejorar la sociedad.

-En un mundo marcado por la competitividad y los objetivos empresariales, ¿qué papel juegan las Humanidades?

-Cada vez son más importantes. Las Humanidades nos ayudan a humanizar la tecnología, a hacer que sirva para lo que tiene que servir, para ayudar a las personas, a desarrollar mejor sus funciones.

La tecnología debe poner su foco y debe estar siempre al servicio de las personas, y las Humanidades son imprescindibles para ello.

En este mundo tan competitivo, tan global, donde todo cambia tan deprisa, la tecnología tiene una obsolescencia cada vez más rápida. Y en este sentido es muy importante que preservemos aquello que es más permanente. En las Humanidades está ese núcleo de lo que es esencial, de lo que es permanente y que, por tanto, debemos preservar a toda costa.

Será necesario reflexionar sobre las implicaciones éticas y morales de la aplicación de las nuevas tecnologías y, en ese marco de reflexión, las Humanidades tienen la oportunidad de recuperar el lugar que, tal vez, perdieron en otra época.

-¿Cómo plasma la Universidad CEU San Pablo el valor diferencial de las Humanidades?

-Las Humanidades siempre han estado presentes en nuestro proyecto educativo. Son un vector transversal que recorre todas nuestras titulaciones. Cualquiera de nuestros grados incluye una serie de materias de la rama de Humanidades que son obligatorias.

Esta es la manera que tenemos en el CEU de trasladar a los estudiantes los principios básicos de nuestro proyecto educativo, que está basado en el humanismo cristiano. Para nosotros son esenciales, pero también para los estudiantes, pues les ayudan a construir su escala de valores, a reflexionar sobre el mundo en el que vivimos y a construir su proyecto vital, logrando también que desarrollen un pensamiento crítico y analítico.

Las Humanidades trasladan a nuestros estudiantes unos conocimientos que tienen que ver con las llamadas habilidades suaves, o soft skills. Unas competencias que de suaves tienen poco o nada. Son tan importantes que deberían llamarse power skills.

Todo esto configura una mochila de valor añadido que el estudiante se lleva cuando termina la universidad, además, por supuesto, de estar perfectamente formado en los conocimientos técnicos que forman parte de su grado.

Actualmente, de los mil estudiantes que tenemos en la Universidad, los alumnos de Humanidades superan el 10%. Queremos completar la oferta académica con nuevos grados, como el de Filosofía, Política y Comunicación.

-¿Qué significa que los campus de la Universidad CEU San Pablo son internacionales?

-La internacionalización de nuestras universidades forma parte de nuestro proyecto estratégico. En la Universidad CEU San Pablo hemos dado pasos importantes, pues cada vez es mayor el número de estudiantes internacionales que nos eligen para cursar todo el grado.

En este momento somos una pequeña comunidad internacional integrada por estudiantes de más de 50 países. Además, somos un destino Erasmus muy apreciado. Este año van a salir de nuestra Universidad con destino a universidades extranjeras alrededor de 600 estudiantes y se van a incorporar, como estudiantes Erasmus, alrededor de 900 estudiantes de otras universidades europeas.

Gestionamos alrededor de 1,4 millones de euros en fondos Erasmus para movilidad y somos la universidad privada que más fondos Erasmus gestiona en España.

Además, mantenemos acuerdos con universidades como Boston, UCLA, Chicago o Fordham. Intentamos que nuestros alumnos, docentes e investigadores tengan estancias internacionales.

-¿Cómo es la investigación en Humanidades en el CEU?

-La investigación es para nosotros un compromiso con la sociedad, no solo en Humanidades. Pensamos que una universidad no puede serlo si no investiga, si sus docentes no son investigadores.

Tenemos grupos de investigación en adicciones, ciencias ómicas, energías renovables o en un tema tan importante como la desinformación o las fake news. En todos ellos buscamos generar ese impacto positivo en la sociedad.

La universidad debe ser fuente de pensamiento y de conocimiento sobre los grandes retos de nuestra sociedad. Debemos trasladar ese conocimiento a nuestros estudiantes a través de la docencia y, por supuesto, debemos trasladarlo también a empresas y sociedad.