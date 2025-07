Ignacio Guío, experto en jardinería: “Estas plantas sobrevivirán tus vacaciones sin que tengas que regarlas”

Llega el verano y con él las escapadas, los viajes largos... y la clásica preocupación de siempre: ¿qué hacer con las plantas cuando no estás? Para quienes viven en pisos sin terraza o no pueden pedirle el favor a un vecino, dejar a sus plantas sin cuidados durante semanas puede parecer una sentencia de muerte. Pero no tiene por qué serlo.

Ignacio Guío, mejor conocido como @chico_plantas en redes sociales, ha compartido una selección de seis especies perfectas para sobrevivir tu ausencia. No necesitan riegos constantes, se adaptan bien a interiores y, con una maceta con buen drenaje y algo de luz indirecta, pueden pasar semanas sin que nadie las toque.

Cinco plantas que aguantan (casi) todo

1. Euphorbia Acrurensis

Seis plantas que aguantan (casi) todo: Euphorbia Acrurensis @chico_plantas

También conocida como cactus candelabro, esta planta suculenta almacena agua en su estructura, lo que la hace ideal para espacios secos y sin riego frecuente. Su aspecto escultórico añade personalidad a cualquier rincón sin exigir casi nada a cambio.

2. Strelitzia Reginae

Seis plantas que aguantan (casi) todo: Strelitzia Reginae @chico_plantas

Conocida como "ave del paraíso", no solo es una planta resistente, sino también una de las más decorativas. Aunque en interior rara vez florece, sus grandes hojas aportan un aire tropical y soportan bien la falta de agua durante un par de semanas.

3. Zamioculca Zamiifolia

Seis plantas que aguantan (casi) todo: Zamioculca Zamiifolia @chico_plantas

Es una de las favoritas de los olvidadizos. La Zamioculca no tolera el exceso de riego, pero sí la falta de él. Aguanta bien en zonas con poca luz y sigue creciendo incluso en condiciones poco ideales. Ideal para oficinas o pisos con orientación norte.

4. Aspidistra Elatior

Seis plantas que aguantan (casi) todo: Aspidistra Elatior @chico_plantas

Apodada "planta de hierro", esta especie es prácticamente indestructible. Soporta la falta de luz, el polvo, el olvido y hasta los cambios de temperatura. Una opción clásica que siempre funciona, sobre todo en pasillos o entradas.

5. Beaucarnea Recurvata

Seis plantas que aguantan (casi) todo: Beaucarnea Recurvata @chico_plantas

Con su tronco abultado -donde almacena agua- y su copa de hojas finas, la beaucarnea es una especie casi autosuficiente. Requiere poco espacio, pocos mimos y da un toque elegante sin volverse demandante.