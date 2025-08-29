directo
Incendios en España, en directo hoy: focos activos y última hora en Castilla y León y Galicia
Este viernes es una jornada crítica para el control de la docena de incendios forestales que siguen activos, sobre todo el de Fasgar, en León, que arde desde hace 21 días, ya que en las próximas horas se espera una estabilización del tiempo y un aumento generalizado de las temperaturas. Los Reyes visitan diversas zonas de los valles cacereños del Jerte y Ambroz afectadas por el incendio forestal de Jarilla, considerado el más virulento de la historia más reciente de Extremadura y que asoló 17.350 hectáreas.
Extinguido un incendio forestal en Collado Mediano (Madrid) que afectó a tres viviendas
Quince dotaciones de los bomberos de la Comunidad de Madrid han trabajado en la madrugada de este viernes para atajar un incendio que ha afectado a una hectárea de zona forestal y de forma leve a tres chalets.
Según ha informado el servicio de Emergencias 112, no ha habido personas atendidas por el Servicio de urgencia Médica (SUMMA112) como consecuencias del fuego, que se ha ubicado en la zona de El Castillo.
En el incendio también han intervenido efectivos de la Guardia Civil, Protección Civil y la Policía Local.
Desalojan dos zonas del municipio almeriense de Bédar por un incendio en Lubrín
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha informado esta madrugada de que han sido desalojadas de forma preventiva las zonas de Los Albaricos y La Fuente de los Albaricos, en el municipio de Bédar (Almería), por un incendio forestal en Lubrín, en la misma provincia.
El consejero de Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha activado a las 05.46 horas de este viernes la fase de emergencia en situación operativa 1 del Plan Infoca por este incendio, ha informado en la red social X.
El incendio se encuentra activo y están trabajando para su control 11 grupos de bomberos forestales, cinco autobombas y varios técnicos.
Los Reyes visitarán este viernes zonas afectadas por el incendio de Jarilla (Cáceres)
Los Reyes visitan este viernes diversas zonas de los valles cacereños del Jerte y Ambroz afectadas por el incendio forestal de Jarilla, considerado el más virulento de la historia más reciente de Extremadura y que asoló 17.350 hectáreas.
Felipe VI y doña Letizia iniciarán su visita al municipio de Rebollar (valle del Jerte), cuyos 200 vecinos fueron desalojados, y posteriormente se trasladarán a Cabezabellosa, en la comarca de Trasierra-Tierras de Granadilla, que enlaza con el valle del Ambroz .
Sus habitantes también tuvieron que abandonar sus casas, una medida que asimismo se acometió en Jarilla y Villar de Plasencia, además de en viviendas aisladas de Navaconcejo, Cabezuela del Valles y Jerte.
La visita finalizará en Hervás, en pleno valle del Ambroz, cuyos habitantes quedaron confinados.
