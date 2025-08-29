¿Qué santo se celebra hoy, 29 de agosto? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

La fecha del 29 de agostoestá dedicada a la memoria del martirio de San Juan Bautista, conocido como el precursor de Jesús. Hijo de Zacarías e Isabel, y primo de Cristo, Juan fue una figura central en la predicación del arrepentimiento y el bautismo en el río Jordán.

Según los evangelios, murió decapitado por orden del rey Herodes Antipas, después de que Herodías, esposa de este, lo considerara una amenaza por denunciar públicamente su unión. La historia relata que la hija de Herodías, Salomé, pidió como recompensa la cabeza de Juan en una bandeja, sellando así su martirio.

Una figura clave en la fe cristiana

La importancia de San Juan Bautista en la tradición católica es enorme. Es considerado el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo. A su vez, bautizó a Jesús en el Jordán, acto que dio inicio a la vida pública de Cristo. Su mensaje de conversión y preparación espiritual sigue siendo un eje central en la liturgia cristiana, y no es casual que su figura se celebre en dos ocasiones: el 24 de junio, día de su nacimiento, y el 29 de agosto, día de su martirio.

El santoral del 29 de agosto

Además de San Juan Bautista, la Iglesia Católica recuerda hoy a otros santos y beatos que forman parte de la tradición:

San Adelfo de Metz

Santa Basila de Sirmio

San Mederico de Autun

Santa Sabina de Roma

San Sebbo de Inglaterra

Santa Teresa Bracco

San Víctor de Nantes

Beata Bronislava de Cracovia

Beato Constantino Fernández Álvarez

Beato Domingo Jedrzejewski

Beato Edmundo Ignacio Rice

Beato Francisco Monzón Romeo

Beato Luis Vulfilocio Huppy

Beata María de la Cruz Jugan

Beato Ricardo Herst

Beata Sancha Szymkowiak

Estas celebraciones muestran la diversidad de figuras que la Iglesia recuerda cada día: profetas, mártires y testigos de la fe que, en diferentes contextos históricos, dejaron un legado de coherencia espiritual.

¿Por qué es importante el santoral?

El santoral católico es un calendario que recoge los días en que la Iglesia recuerda oficialmente a santos y beatos. Cada fecha se convierte en una ocasión para reflexionar sobre los valores que encarnaron: desde la valentía ante la persecución, hasta la fidelidad en lo cotidiano.

Para los creyentes, estas conmemoraciones no son solo un recuerdo histórico, sino una invitación a actualizar en la vida diaria las virtudes de quienes son ejemplo de fe.