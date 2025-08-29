Una chilena que reside en Barcelona explica lo más 'random' de la ciudad: "Te cobran y no entienden el concepto"

A menudo, cuando los extranjeros llegan a España, se topan con situaciones muy cotidianas para aquellas personas que sí que viven en este país. No obstante, eso no quita que aquellos que vienen de fuera se queden sin palabras al verlas. Se trata de esos pequeños detalles que son muy naturales pero que, vistos desde otra perspectiva y cultura, llaman la atención.

Mercedes Molina, también conocida como @mercemolinaswatso o 'Merce Travel tips', es una influencer de origen chileno que acumula casi 170 mil seguidores en TikTok. Se trata de un perfil dedicado, mayormente y como su propio nombre indica, a la temática de los viajes; por ejemplo, se pueden encontrar publicaciones sobre recomendaciones de promociones de vuelos muy baratos. Además, se pueden observar los testimonios de una extranjera residiendo en Barcelona, las experiencias cotidianas o algunos consejos.

"Hay dos cosas que, como chilena viviendo en Barcelona, todavía no entiendo"

Por supuesto, las curiosidades de la ciudad en la que está alojada también tienen cabida en su perfil, y así lo ha corroborado mediante un vídeo que ha titulado de la siguiente manera: 'Cosas que no entiendo como chilena viviendo en Barcelona'. Es cierto que no ha nombrado muchas, ya que solo ha enumerado dos, pero ambas son cosas muy comunes en España que para ella "son muy random".

Da inicio a la reflexión de la siguiente manera: "Hay dos cosas que, como chilena viviendo en Barcelona, todavía no entiendo". La primera de las dos tiene que ver con los negocios dedicados a la peluquería, de lo que ha destacado que le parece excesivo que se cobre por un servicio en concreto. "¿Se pueden creer que te cobran cuando vas a la peluquería por secarte el pelo", declara.

"Os juro que siempre salgo con el pelo mojado

Lo cierto es que los clientes pueden hacerse un masaje o darse color al cabello, pero lo que le sorprende a 'Merce' es que "secarte va aparte en todas las peluquerías". Por ello, la solución que esta chilena cree más conveniente es no pedir el secado para no gastarse más dinero, por lo que "os juro que siempre salgo con el pelo mojado. Te hacen todo menos secártelo", sentencia.

Esta es toda la información que ofrece de la primera 'situación aleatoria (random)' en Barcelona, por lo que ahora comienza a hablar de la segunda y esta tiene que ver con una bebida refrescante. "No entienden el concepto de limonada", asegura a la vez que comienza a explicar lo que para ella es esta bebida. "Si pido una limonada, para mí es un jugo de limón exprimido con agua", detalla.

"Al principio no comprendía nada"

Estas diferencias se deben a que "aquí te dan una bebida con sabor a limón, aquella que es de la marca Sprite o una Schweppes", tras costarle mucho pronunciar esta palabra. Una vez explica el mecanismo que hay con esta bebida en España, revela que ya está acostumbrada y que ahora "pido una limonada queriendo esa bebida, aunque al principio no comprendía nada". Tras estas palabras, la publicación llega a su fin.

Es cierto que los usuarios no le han dejado muchos comentarios, pero la realidad ha sido que muchos han coincidido en que el servicio de secado de pelo también puede ser cobrado en Chile. A su vez, también están quienes corroboran la información relativa a la limonada, ya que la pides y te llega en una botella. A continuación, se va a presentar un listado con los comentarios más destacados: