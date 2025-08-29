Irrumpe en la península un frente atlántico cargado de lluvias: esta es su trayectoria

Tras la vaguada atlántica de los últimos días que ha dejado cielos encapotados y lluvias en el tercio norte peninsular, este viernes 29 de agosto el tiempo seguirá marcado pero ahora por la llegada de un nuevo frente atlántico que barrerá varias zonas del país.

Es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el que lo detalla, y que ya habla de cielos nubosos y lluvias en Galicia que se extenderán de forma ocasional al Cantábrico, para acabar reactivándose en el Pirinero y en el nordeste catalán. Será allí donde los chubascos podrían ir con tormentas y ser fuertes al final.

También se mantendrá el tiempo inestable en Baleares y, a primeras horas, en el litoral catalán, con chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes o localmente muy fuertes, cargadas también con granizo. En el resto de la Península se prevé un tiempo más estable, aunque con cielos nubosos en el resto de la mitad norte y abundante nubosidad alta en la sur tendiendo a despejar.

En Canarias se verán cielos nubosos en los nortes con posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas de mayor relieve y poco nubosos al sur.

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en Baleares y en litorales del sureste peninsular, predominando los aumentos en el resto de la Península. Podrán superarse localmente los 35 grados en puntos del Mediterráneo sur y del Guadalquivir. Las mínimas aumentarán en el extremo noroeste peninsular, descendiendo en el resto de la Península y en Baleares. No bajarán de 20 grados en el área mediterránea ni se esperan cambios térmicos en Canarias.

Avisos meteorológicos

Para este viernes 29 de agosto la Aemet ha activado varios avisos meteorológicos de nivel amarillo por distintas razones.

Los litorales de Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco verán avisos amarillos por fenómenos costeros. En Asturias, entre las 03:00 y las 15:00 horas, en Cantabria, entre las 06:00 y las 18:00 horas, en Galicia, entre las 00:00 y las 12:00 horas, y en País Vasco entre las 07:00 y las 18:00 horas.

También habrá avisos amarillos en Baleares y Cataluña por lluvias y tormentas. En Baleares, algunos puntos del archipiélago verán avisos amarillos entre la pasada medianoche y las 06:00 de la mañana, pero en algunas zonas se volverán a activar avisos amarillos por los mismos motivos a partir de las 12:00 hasta las 20:00 horas.

En Cataluña, el aviso amarillo por lluvias y tormentas se activó anoche a medianoche y la Aemet preveía que el aviso se mantuviese al menos hasta las 05:00 horas de la madrugada.