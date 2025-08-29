¿Qué significa la nueva señal de la DGT con una cruz verde y un cronómetro? Mucho ojo si aparcas sin saberlo, podrías acabar multado

La Dirección General de Tráfico ha introducido una nueva señal que está generando confusión entre los conductores: una cruz verde acompañada de un cronómetro. Aunque a simple vista pueda parecer una indicación más, su significado es muy específico y su incumplimiento puede derivar en sanciones económicas.

Esta señal, denominada S-17a, entró en vigor el 1 de julio de 2025 como parte de una reforma del catálogo oficial de señalización. Su función es delimitar zonas de aparcamiento exclusivo frente a farmacias y otros servicios sanitarios, permitiendo a los conductores detenerse únicamente durante un tiempo limitado para acceder a dichos establecimientos.

El cronómetro que aparece en la señal no es decorativo: indica que el estacionamiento está restringido a unos pocos minutos, generalmente entre 10 y 15, y que es obligatorio indicar la hora de llegada mediante un disco horario visible en el parabrisas. Aparcar sin utilizar el servicio o exceder el tiempo permitido puede considerarse una infracción sancionable.

Las multas por incumplir esta normativa pueden oscilar entre los 90 y los 200 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. En casos más extremos, como el uso reiterado o abusivo del espacio reservado, el vehículo podría incluso ser retirado por la grúa, lo que supondría un coste adicional para el conductor.

La DGT ha señalado que esta medida busca facilitar el acceso rápido a medicamentos y servicios esenciales, especialmente en zonas urbanas con alta demanda. La implementación de esta señal requiere coordinación con los ayuntamientos, que serán los encargados de decidir en qué puntos estratégicos se colocará.