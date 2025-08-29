Una mujer "estalla de furia" al ser "obligada" a escuchar la radio tras una avería de su televisión

Carla Haughton, una mujer de 60 años con movilidad reducida tras una reciente operación, ha expresado su frustración tras pasar tres semanas sin señal de televisión en su apartamento de Liverpool. La residente de First Avenue en Crosby, que paga 115 euros semanales por un alquiler que incluye el servicio de televisión como parte de la tarifa de servicio, se ha visto obligada a "mirar a una pared en blanco todo el día" durante su recuperación, periodo en el que su movilidad le impide salir de casa.

La mujer, que necesita bastón para caminar, describe la situación como "más allá de una broma" y especialmente solitaria. "He tenido que escuchar la radio", explicó Haughton, destacando la ironía de pagar tanto el alquiler como una licencia de televisión para un servicio que no puede utilizar. La residente asegura haber reportado el problema "múltiples veces" a One Vision Housing, la empresa encargada de la gestión de su vivienda, sin obtener una solución inmediata.

Problema comunitario sin resolver

Según Haughton, dos de sus vecinos en el mismo bloque de apartamentos enfrentan el mismo problema con sus televisiones, lo que sugiere una avería general en el sistema comunitario. Los residentes llevan semanas contactando con la empresa de vivienda, que según ellos alega estar "esperando que otra empresa les responda" para realizar las reparaciones necesarias.

One Vision Housing ha proporcionado una versión diferente de los tiempos de reparación, afirmando que el problema fue reportado el 15 de agosto y que las obras especializadas se completaron el 22 de agosto por parte de un subcontratista autorizado. Un portavoz de la empresa declaró: "Tras la finalización exitosa de los trabajos, no se han registrado más informes sobre este asunto. Nuestros oficiales de servicios de vecindario están en contacto con los clientes involucrados".