Giro inesperado el fin de semana, según la AEMET: agosto hecha el cierre a más de 32º en estas zonas aragonesas

El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este viernes 29 de agosto y fin de semana en la comunidad aragonesa muestra un final de agosto con condiciones adversas. Se esperan variaciones en la nubosidad, la posibilidad de tormentas en algunas zonas y un comportamiento fluctuante en las temperaturas.

Viernes, 29 de agosto: jornada apacible

Para este último viernes de mes, la jornada en la región autónoma no presentará fenómenos meteorológicos de gran relevancia. Se esperan intervalos nubosos en el Pirineo, con una baja probabilidad de alguna precipitación débil en la línea divisoria. En el resto del territorio, el cielo estará poco nuboso con la presencia de nubes altas.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas estarán en descenso, lo que hará que las mañanas sean más frescas, de entre 12 y 14 grados. Por el contrario, las máximas experimentarán un ascenso, excepto en la provincia de Huesca, donde se mantendrán sin cambios. En las provincias de Zaragoza y Teruel podrían rozar los 30°C en las horas más centrales del día.

Sábado, 30 de agosto: ascenso de las máximas

El primer día del fin de semana será un día caluroso, aunque en su divisoria el cielo estará nuboso con la posibilidad de precipitaciones débiles que cesarán al mediodía. En el resto de las tres provincias predominarán los

Así pues, las temperaturas subirán conforme al viernes, con un incremento muy significativo en las máximas en el Pirineo, que rozarán los 29 grados. En el resto de la región, las temperaturas mínimas se mantendrán estables, en torno a los 15°C, mientras que las máximas podrían superar los 32°C en algunas zonas.

Domingo, 31 de agosto: altas temperaturas y tormentas

El domingo, último día de agosto, traerá consigo un cambio de patrón según las predicciones más recientes de la Agencia Estatal de Meteorología en la comunidad aragonesa. Se esperan intervalos nubosos con chubascos y tormentas en la mitad norte de Aragón, sin descartar que sean localmente fuertes, sobre todo en el área del Pirineo.

Respecto a las temperaturas, las mínimas registrarán un ligero ascenso, situándose en torno a los 14-18°C, lo que dejará noches más suaves. Por el contrario, las máximas se mantendrán sin cambios o experimentarán un ligero ascenso. Se estima que rondarán los 28°C en las zonas más frescas y podrían llegar hasta los 31°C en el valle del Ebro y las las zonas más al sur, en Teruel.