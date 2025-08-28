Fingió ser empleado de un banco y estafó 45.000 euros a un conocido con la falsa compra de una vivienda

La Policía Nacional ha desarticulado en Alicante un elaborado fraude que permitió a un individuo de 42 años estafar más de 44.500 euros a un conocido. El detenido simuló ser empleado de una entidad bancaria y utilizó documentación falsa para convencer a su víctima de participar en una supuesta compraventa de vivienda.

La investigación, liderada por la Unidad de Delitos Económicos y Falsedades (UDEF), se inició tras la denuncia de la persona afectada, quien fue engañada mediante justificantes manipulados y promesas de una operación inmobiliaria que nunca se concretó.

El estafador envió un falso comprobante de transferencia por 21.800 euros, simulando un pago inicial por el inmueble. A partir de ahí, solicitó varias transferencias adicionales bajo conceptos como cuotas hipotecarias, gastos notariales e impuestos, acumulando un total superior a los 44.500 euros.

La estrategia delictiva consistía en aplazar repetidamente la firma de la escritura, manteniendo a la víctima en una constante espera. Cuando esta intentó recuperar su inversión, descubrió que el inmueble había sido subastado previamente por otra persona, sin relación alguna con la operación pactada.

Los agentes lograron identificar y detener al presunto autor, que ya ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante. La operación supone un golpe importante contra las estafas que se aprovechan de la confianza entre particulares y la apariencia de legalidad.