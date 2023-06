«En Iowa es inconcebible que una menor de 16 años aborte sin consentimiento paterno»

La presidenta del Senado en Iowa fue la responsable de la denominada «ley del latido fetal», que más tarde han implantado otros estados, y que abrió la puerta a tumbar el precedente sentado por la sentencia del caso Roe contra Wade, que declaró constitucional la interrupción voluntaria del embarazo en EE UU en el año 1973.

¿Cuál es la situación actual en Estados Unidos sobre el aborto? Se habla de una división de la sociedad civil. ¿Es así?

Sí, está todo muy dividido. Depende de la situación de cada estado en particular. Hay algunos más a favor de esta práctica, como Nueva York, Oregón, Colorado, California o Massachussets, y otros cuyas políticas son más provida, como Iowa, Texas y Florida. Por eso la opinión pública está dividida, porque esta cuestión tiene mucho que ver con la política del estado.

¿Qué obstáculos están apareciendo después de que el Tribunal Supremo haya dictaminado que el aborto no es un derecho?

El principal problema ha sido que el público entienda qué significa realmente la sentencia Dobbs, que el aborto no se ha hecho ilegal. También hay miedo a que las mujeres resultaran dañadas tras esta decisión, pero lo que se ha hecho es devolver a los estados la competencia sobre estos temas.

¿Cómo cree que la sentencia ayuda a las mujeres?

No estoy segura de que la sentencia Dobbs sea necesariamente sobre mejorar la situación de las mujeres «per se», es más el comprender que trata de defender todas las formas de vida. En ese sentido muchos de esos abortos serían de niñas, en eso afecta a la mujer. Creo además que ha llevado el debate a las féminas sobre qué pasa en un aborto y cómo proteger una vida no nacida.Y que realmente la sentencia lo que hace es delimitar que se trata de una cuestión de cada uno de los estados, y es a ellos a los que les compete legislar. Ha abierto el diálogo sobre lo que esta práctica supone realmente.

¿Qué políticas o apoyos se deben reforzar para que la mujer decida no abortar?

El estado de Iowa está llevando a cabo políticas públicas en apoyo de las mujeres embarazadas, así como de los bebés no nacidos. Por ejemplo, medidas de cuidado prenatal y postnatal, o apoyo a las mujeres en dificultades económicas . Eso ha favorecido que los niños no nacidos también se beneficien de ello. También se han promovido la educación prenatal y las adopciones: hemos modificado las leyes para que sea más fácil adoptar.

En España se permite el aborto a las jóvenes a partir de 16 años sin consentimiento paterno. ¿Qué opina sobre esta circunstancia?

En Iowa un menor de 18 años como mi hijo no puede hacerse un tatuaje o practicar un deporte en la escuela sin el consentimiento de los padres. ¿Si mi hijo no puede hacerse un tatuaje sin mi consentimiento debería permitírsele acabar con la vida de otro ser humano sin mi permiso? La respuesta es no. Iowa tiene leyes de consentimiento paterno fuertes porque hay decisiones que los menores no deben tomar. Y no puedo llegar a imaginar un escenario en el que se revirtiera ese consentimiento paterno.