El cambio en la ley del aborto en EE UU, un acto «valiente»

Los expertos convocados para intervenir en el seminario «USA: El aborto no es un derecho», organizado hoy por la Universidad CEU San Pablo, han coincidido en subrayar la valentía de la decisión judicial que representó la sentencia «Dobbs», que el pasado 24 de junio de 2022 puso fin a considerar un derecho constitucional esta práctica en Estados Unidos, y después de la cual numerosos estados han implementado leyes para restringirlo. En 13 de ellos está prohibido después de la sexta semana. Así, seis jueces acabaron con el precedente de «Roe contra Wade», que en 1973 declaró un derecho constitucional la interrupción voluntaria del embarazo, y devolvieron así a los estados la capacidad de legislar sobre este asunto.

En el salón de Grados del CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, ha ejercido de anfitrión para los políticos y legisladores estadounidenses que acudieron al seminario, convocado por Familia y Dignidad Humana, Federación Europea One Of Us, Federación Española de Asociaciones Provida, Fundación Universitaria San Pablo CEU CEFAS y NEOS, entre otros.

El turno de palabra se inició con la intervención de Amy Sinclair, presidenta del Senado de Iowa, estado que tomó la iniciativa para promover el cambio legislativo sobre la interrupción del embarazo. Sinclair ha recordado que en Iowa se ha prohibido esta práctica 50 años después, excepto para algunas contadas ocasiones, como proteger la vida de la madre si ésta corre peligro. Esta iniciativa ha sido seguida por otros territorios, lo que ha permitido a los estados «empezar a recuperar parte de la autonomía que habían perdido», y recuperar «el valor de la vida humana». No obstante, en este momento hay una amplia variedad legislativa en el país en esta cuestión, ya que hay 50 estados (con marcadas posiciones a favor y en contra del aborto), lo que ha provocado tensiones en la sociedad civil.

Sin embargo, Sinclair se congratuló del giro ocurrido en EE UU «en defensa de la vida», del que Iowa ha sido uno de sus protagonistas principales con la «ley del latido fetal», una de las más restrictivas sobre el aborto, que prohíbe interrumpir el embarazo desde el momento en que el corazón del feto comienza a latir.

Otro de los participantes en el acto ha sido Eddie Lucio, exsenador del estado de Texas, miembro del partido demócrata, que se definió a sí mismo en su intervención como «un católico devoto y legislador durante media década». Lucio manifestó su satisfacción porque la práctica del aborto «ya no es un derecho en mi país», y en Texas la interrupción del embarazo también se ha restringido (aunque se permite en embarazos ectópicos o cuando la vida de la madre está en peligro). Las penas en caso de vulnerar la ley pueden llegar a los 20 años de cárcel y a multas de 10.000 dólares. El exsenador explicó además que Texas ha aprobado un protocolo para evitar los abortos químicos (con la píldora del día después), ya que se llevan a cabo sin la presencia de un médico y pueden ser peligrosos.

Por su parte, Wendy Wright, presidenta de Christian Freedom International, ha explicado que hoy en día todavía existe el grave problema «de que no se es consciente de los riesgos del aborto, de los daños que causa a la sociedad». Wright ha recordado que la obligación de realizar una ecografía en caso de embarazo «tuvo un gran impacto en las familias», ya que «conectaban con el neonato» y muchas mujeres cambiaban de opinión, por lo que ha destacado la lucha por trasladar «lo que es realmente el aborto».

En la conclusión, Ana del Pino, coordinadora de NEOS, ha destacado por su parte que «no hay derecho a matar, sino derecho a vivir», y subrayó que «es admirable el trabajo en defensa de la vida, desde el principio y hasta el final».