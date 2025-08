Jay Shetty, autor y coach motivacional: “Haz estas 5 cosas y eliminarás por completo tus dudas sobre ti mismo”

Sentir que nadie cree en ti puede ser paralizante. Pero, según Jay Shetty, autor y coach motivacional, el verdadero problema no es la falta de apoyo externo, sino la idea equivocada de que necesitamos validación para comenzar. "Esperamos sentirnos seguros antes de actuar", dice, "pero la confianza no aparece antes: aparece después de haber empezado".

Y aquí es donde todo cambia: si esperas a sentirte listo, podrías quedarte esperando para siempre.

¿Por qué los demás no te entienden?

Jay Shetty, autor y coach motivacional: “Dame 30 minutos y eliminaré por completo tus dudas sobre ti mismo” Unsplash

Shetty explica un concepto conocido como el efecto de falso consenso: creemos que nuestras ideas son tan claras y lógicas que todo el mundo debería entenderlas… pero eso rara vez ocurre. Lo que para ti es obvio, para los demás no lo es, y no porque tu idea no sea válida, sino porque no han vivido tu proceso.

¿El consejo? Deja de buscar aprobación y empieza a crear pruebas. Una demo, un texto, un pequeño prototipo. Algo real. Algo que muestre, sin necesidad de convencer.

La confianza se construye con acción, no con pensamientos

Citando la teoría de la autoeficacia del psicólogo Albert Bandura, Jay recuerda que la confianza viene de la experiencia: cuando haces algo, aunque sea pequeño, y ves que funciona. Esos "mini logros" generan pruebas internas de que puedes hacerlo. Y eso es mucho más potente que cualquier afirmación motivacional.

No necesitas gritar que puedes, solo necesitas hacerlo una vez.

¿Y si nadie te apoya?

"No dejes que las dudas de los demás definan tu valor", afirma Shetty. De hecho, muchos de los que más te quieren pueden ser los que más proyectan sus propios miedos sobre tus decisiones. No porque quieran sabotearte, sino porque su idea de seguridad no se parece a la tuya.

Por eso, a veces son los desconocidos quienes primero creen en ti. No te sorprendas si el primer mensaje de ánimo viene de alguien que jamás te ha visto en persona. Ellos no están atados a tu versión antigua.

Cómo empezar tu transformación en 30 minutos

Jay Shetty, autor y coach motivacional: “Dame 30 minutos y eliminaré por completo tus dudas sobre ti mismo” Unsplash

Jay propone un plan simple:

Deja de esperar validación: no necesitas permiso para empezar.

no necesitas permiso para empezar. Crea una prueba real: un borrador, una presentación, un correo.

un borrador, una presentación, un correo. Acepta la duda como guía: cada "no" es una pista para mejorar.

cada "no" es una pista para mejorar. Encuentra aliados fuera de tu círculo: busca gente que ya esté en el camino que tú quieres seguir.

busca gente que ya esté en el camino que tú quieres seguir. Actúa antes de sentirte listo: el primer paso siempre parece pequeño hasta que lo das.

No necesitas ser perfecto, solo presente

"Perfección puede impresionar, pero la vulnerabilidad conecta", dice Jay. En lugar de esconder tus inseguridades, hazlas parte del proceso. Porque la confianza no viene de parecer fuerte, sino de estar dispuesto a seguir adelante a pesar de no serlo del todo.

La clave está en comenzar. Con miedo, con dudas, con todo. Pero empezar. Porque la confianza no es la condición para moverte, es el resultado de haberte movido.