El padre del «Origen de las Especies» quedó asombrado por la biodiversidad de pinzones en las Islas Galápagos y resumió la esencia de la evolución en que “todas estas aves proceden de un mismo origen, pero después han ido evolucionando”. El problema es que los pinzones de Darwin están empezando a cantar una melodía diferente debido a una plaga introducida en el ambiente.

Expertos internacionales en ecología de aves, entre ellos la profesora Sonia Kleindorfer y la Dra. Katharina Peters de la Universidad de Flinders en Australia del Sur, han descubierto que sus picos han cambiado para hacer frente a las infestaciones del parásito de la mosca invasora Philornis downsi, y esto está afectando a sus herramientas de apareamiento: sus cánticos.

En un artículo publicado en “Proceedings of the Royal Society B of The Royal Society”, los investigadores muestran que los machos de los pinzones de Darwin cuyos picos y fosas nasales (narinas) han sido dañados por la invasión parasitaria cantan de forma diferente.

“En nuestra investigación más reciente, mostramos que los machos del pinzón de Darwin cuyas narinas han sido deformadas por el parásito tenían una mayor desviación vocal, que a las hembras no les gustaba durante la elección de pareja, y además emitían cánticos con una frecuencia máxima más baja”, afirma la profesora Kleindorfer, que agregó que su cántido modificado también “confundió la identidad de la especie del cantante”.

Los investigadores, incluido el profesor adjunto Frank J Sulloway de la Universidad de California en Berkeley, concluyen que la investigación de Galápagos demostró específicamente que los pinzones de árboles medianos en peligro de extinción con el tamaño del naris ampliado produjeron una canción que era indistinguible de la canción de otros pinzones.

“Dado que el pinzón de árbol pequeño y el pinzón de árbol mediano se hibridan en la isla Floreana, sospechamos que esta función de señalización borrosa de la especie puede ser en parte culpable de la especiación inversa en las aves observada”, dice el Dr. Peters.

“Esta investigación evidencia que la deformación morfológica inducida por parásitos puede alterar la señal de apareamiento del huésped con efectos devastadores en las poblaciones de aves”, añade.

“Las larvas de Philornis downsi , un parásito introducido accidentalmente, se alimentan internamente de los picos de las aves de Galápagos y causan daños estructurales permanentes.

Los llamados pinzones de Darwin cautivaron al naturalista británico durante su investigación en Galápagos en la década de 1830 y se convirtieron en el primer sistema de vertebrados en proporcionar evidencia convincente basada en el campo para la evolución de la selección natural. Años después de las investigaciones del ilustre naturalista, los pinzones se conocieron como pinzones de Darwin.