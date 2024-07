Madrid arremete contra Sanidad por no financiar los "fármacos que salvan vidas" para pacientes con cáncer de mama

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha cargado hoy contra el Ministerio de Sanidad por su negativa a financiar "fármacos que salvan vidas" para pacientes con cáncer de mama, y ha abogado por destinar el dinero de la deuda que el Gobierno de Pedro Sánchez "perdona" a Cataluña a mejoras en materia sanitaria y social que beneficien al conjunto de los españoles, según recoge Ep.

En declaraciones a los medios en el Hospital Gregorio Marañón, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha tildado de "inconcebible" que el Ministerio "no haya aprobado la financiación" de fármacos "que alargan y salvan vidas en las pacientes con cáncer de mama", como 'Enhertu' y 'Trodelvy', pese a haber sido aprobados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), y de estar financiado en otros 16 países de Europa.

La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) no aprobó la autorización de financiación para los tratamientos en su reunión del día 19. 'Enhertu' (trastuzumab deruxtecan) está indicado para cáncer de mama metastásico HER2 Low y 'Trodelvy' (sacituzumab govitecan) para cáncer de mama metastásico con receptores hormonales (HR) positivos y HER2 negativo.

La semana pasada un grupo de mujeres pacientes con cáncer de mama metastásico entregó a Sanidad más de 88.000 firmas recogidas a través de 'Change.org' para solicitar que la Seguridad Social financie dos fármacos, 'Enhertu' y 'Trodelvy', que necesitan para vivir. Más de 88.000 firmas, entregadas en Sanidad, piden financiar una medicación contra el cáncer de mama metastásico.

"No es de recibo y, desde luego, no es trabajar para la Sanidad Pública que no se hayan aprobado estos fármacos ni tampoco los 25 fármacos prioritarios para tratamientos oncológicos, que sí han sido aprobados en Europa, pero que en España se ha limitado a 15 fármacos financiados", ha destacado. En este sentido, ha apuntado que los 15.000 millones de euros de deuda que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere "perdonar" a Cataluña se deberían emplear, por ejemplo, en financiar estos fármacos "para salvar y alargar vidas" u "otra serie de recursos" para financiar la Sanidad Pública o temas sociales "de forma finalista, transparente y tangible" para "hacer realmente un servicio social y público para todos los españoles".

En este marco, ha recalcado también el compromiso del Gobierno madrileño para seguir trabajando con el objetivo de lograr "un cambio" en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) para agilizar la llegada de fármacos a España, donde tardan entre 600 y 900 días frente a otros países de Europa, con media de 180 días o menos. "Eso es romper la equidad absolutamente de los ciudadanos españoles respecto al resto de Europa y lo que queremos es que se financien y que se destinen los presupuestos a la salud y de forma finalista y no como creemos que lo está haciendo el Ministerio de Sanidad con su inacción", ha subrayado Matute.