¿Es malo para la salud comer la tortilla de patatas con el huevo poco hecho?

No hay nada como una tortilla de patatas y, para muchos, es aún más deliciosa cuando está poco hecha. En la cocina española, la tortilla de patatas está en lo más alto del podio, pero al ser tan popular, acarrea muchas controversias. ¿Con cebolla o sin cebolla?, ¿seca o no?, ¿la original, o con otros ingredientes como el chorizo, etc.? nunca nos ponemos de acuerdo en lo que respecta a la tortilla de patatas.

Aunque la tortilla de patatas con el huevo poco hecho es una preferencia culinaria muy popular en el país por su textura suave y jugosa, existen algunos riesgos asociados a ingerir huevo crudo. Sin embargo, estos riesgos son bastante raros y se mitigan al combinarse con otros ingredientes o durante la cocción, aunque sea mínima.

Riesgos de salmonella

Uno de los mayores riesgos al consumir huevo poco hecho es la posible contaminación con Salmonella, una bacteria que puede estar presente en la cáscara y el interior de los huevos. La infección por Salmonella provoca síntomas como fiebre, diarrea, vómitos y calambres abdominales, y es especialmente peligrosa para personas con sistemas inmunológicos debilitados, niños pequeños, ancianos y mujeres embarazadas.

Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), la forma más eficaz de prevenir esta infección es cocinar los huevos a una temperatura interna mínima de 70°C, ya que esta temperatura es suficiente para eliminar las bacterias. Cuando el huevo de la tortilla de patatas no se cocina lo suficiente, existe un mínimo riesgo de que Salmonella presente en el huevo sobreviva.

Si te gusta la tortilla poco hecha consume huevos pasteurizados

Los huevos de supermercado vienen generalmente pasteurizados, está es una alternativa más segura porque los huevos han sido sometidos a un proceso de calor suave que destruye bacterias como la Salmonella, pero sin cocer el huevo. Asimismo, son cada vez más accesibles y su uso es una práctica recomendada por profesionales de la salud, especialmente en preparaciones donde los huevos no se cocinan por completo, como salsas, mayonesas caseras o postres que requieren huevo crudo o poco cocido.

Es fundamental que los huevos sean almacenados en refrigeración constante y que se utilicen dentro de su fecha de caducidad. Además, evita romper los huevos sobre superficies que luego estarán en contacto con alimentos para prevenir la contaminación cruzada.

Beneficios del huevo en la dieta

El huevo es un alimento extremadamente nutritivo, rico en proteínas, vitaminas como la D y B12, y minerales como el hierro. Comer huevos, ya sea bien cocidos o en preparaciones más jugosas, puede aportar importantes beneficios a la dieta. Sin embargo, el nivel de cocción del huevo influye en la digestión de sus nutrientes. Algunos estudios indican que las proteínas del huevo son más fáciles de digerir cuando están bien cocidas, lo que podría ser otro factor a considerar en la preparación de la tortilla de patatas.