El pueblo ha hablado: este es el plato más representativo del Principado y así se prefiere la tortilla de patatas

La amplia variedad de platos y recetas con las que contamos en España hacen de nuestra gastronomía una de las más ricas del mundo. Si bien, precisamente por esa extensa variedad y la gran calidad que caracteriza a nuestra cocina, resulta difícil decidir cuál es el plato estrella que mejor la representa.

Y es que nuestro país tiene una gran cultura culinaria, la cual se extiende entre sus diferentes regiones que impregnan a sus platos algo característico y único propio de los alimentos, de la cultura y de la tradición del entorno. Lo hemos dicho muchas veces y lo volvemos a repetir: Asturias destaca por la excelente calidad de su gastronomía, todo un reclamo y orgullo para el Principado. Es cierto que en la variedad está el gusto y de eso precisamente no falta en la región, si bien, ante la pregunta de cuál es el plato más característico de Asturias la respuesta parece clara. O al menos, así se ha visto en el último estudio elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El plato estrella del Principado

Como decíamos, un estudio reciente del CIS ha querido arrojar un poco de luz sobre eternas preguntas que giran en torno a temas culinarios para conocer qué opción predomina en nuestro país, cuál es la favorita de los españoles. Se trata de una investigación sobre turismo y gastronomía que se lleva a cabo por segundo año consecutivo. Así, ante la pregunta "¿cuál cree Ud. que es el plato más típico y representativo de la gastronomía de dicha comunidad autónoma?", las respuestas proporcionadas sobre Asturias se han inclinado de manera muy clara hacia una opción en concreto, alzándose como gran vencedora.

La sociedad se ha pronunciado al respecto, por ello sabemos que para la mayoría es la fabada el plato más representativo del Principado. Este tradicional y conocidísimo plato se ha destacado como el claro elegido con un aplastante 83,3%, adelantando al cachopo con una gran distancia (10,3%).

Gatronomía española: cuál es su plato más representativo

Decíamos antes que la gran variedad y calidad que existe en nuestra cocina puede complicar enormemente determinar el plato estrella que mejor la representa. Pero, de lo que sí que no hay duda es que no pueden quedar fuera de esa lista platos emblemáticos de la cocina española como la paella o la tortilla de patata, por ejemplo. Si bien esta última no está exenta de discordia, pues viene acompañado siempre del clásico debate: con o sin cebolla.

El pueblo ha hablado, dejando ver que la mayoría de los españoles elige justamente a la tortilla de patata como el plato más representativo de nuestra gastronomía (66,2%) seguido muy de cerca por la paella, que ocupa el segundo puesto con un 63,1% (se ha producido un sorpasso con respecto a los resultados del año pasado) y por delante del jamón ibérico (32,3%)

Pero como la duda no queda ahí y hay más cuestiones que envuelven este plato, se prosiguió con la investigación. Unas incógnitas que siempre han existido dentro del mundo gastronómico español y que suelen dividir a la sociedad generando cierta polémica, las mismas que han sido resueltas claramente ante la pregunta "¿cómo les gusta a los españoles la tortilla de patata?".

Tortilla de patata ¿con o sin cebolla?

La encuesta revela que una amplia mayoría, el 71,8%, prefiere la tortilla de patata con cebolla. Un 21,3% opta por no incluirla, mientras que el 6,9% restante se muestra indiferente o no responde. Si comparamos con los resultados del año anterior vemos que son muy similares, aunque la cebolla sigue ganando popularidad, especialmente entre los jóvenes.

Por género, son las mujeres las que eligen la tortilla con cebolla con más frecuencia que los hombres. Al igual que en la encuesta anterior, los jóvenes son el grupo que más prefiere la cebolla: el 73,5% de los españoles de entre 18 y 25 años se decantan por incluirla en su tortilla, aunque el año pasado esta cifra llegó al 77%. Por otro lado, los españoles de entre 55 y 64 años son los que menos optan por añadir cebolla.

El estudio ha indagado incluso en las preferencias según el partido político, por eso sabemos que los seguidores de Vox son los que muestran una mayor preferencia por la cebolla, con un 76,6%, seguidos por los del Partido Popular (74%) y, posteriormente, por los del PSOE y Sumar, con un 72,5%.

Y en cuanto a la cocción ¿poco o muy hecha?

Y si hablamos de tortillas de patata, otro debate que nunca falta es aquel que gira en torno a la elección entre "muy hecha" o "poco hecha". Los resultados del estudio revelan que para el 52,9% de los encuestados predomina la opción de poco hecha, mientras que el 28,3% prefiere comérsela muy hecha (superando en 2 puntos los resultados del año precedente).

Si ponemos el foco según el género, el 60% de los hombres prefiere la tortilla poco hecha, 12 puntos más que las mujeres. Por edad, los jóvenes de 25 a 34 años son los que más disfrutan este plato poco hecho (64,8%), mientras que los mayores de 75 años se inclinan por la tortilla más hecha. Y en términos de afinidad política, los votantes de Sumar son los que más prefieren la tortilla poco hecha (60,2%), mientras que los del PSOE tienden a elegirla más hecha (31%).