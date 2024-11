Las manifestaciones del 25N recorren las calles de las principales ciudades de España

La manifestación convocada por la Comisión 8M del Movimiento Feminista de Madrid ha arrancado pasadas las 19:20 horas de este lunes 25 de noviembre, Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, bajo el lema 'Juntas, el miedo cambia de bando'. Entre sus reivindicaciones, piden el fin de la impunidad frente a los feminicidios, la violencia vicaria, los crímenes de odio contra la diversidad sexual y la violencia sexual; políticas públicas de prevención y de protección para las supervivientes, especialmente para las de mayor edad, las migrantes y refugiadas, las precarizadas, las trans y la infancia, y que los servicios públicos de atención a las violencias machistas se presten por personal funcionario, "que no sea externalizado".

Las convocantes han empezado a marchar desde la Glorieta de Atocha por el paseo del Prado entre cánticos como 'Que no, que no, que no tenemos miedo; que sí, que sí que sí tenemos rabia', 'Aquí estamos las feministas', 'Nada nada para la privada' o 'No estamos todas, faltan las asesinadas'.

En declaraciones a los medios antes de comenzar la marcha, una de las portavoces de la Comisión 8M, Amaia Ugarte, ha indicado que se unen para denunciar "todas las violencias que sufren todas las mujeres", desde la violencia sexual, hasta la violencia vicaria, los feminicidios o la violencia económica. "Somos las universitarias, las mujeres trabajadoras domésticas, las trabajadoras precarizadas, incluso dentro de los servicios públicos; somos las mujeres de los servicios de atención a víctimas de violencia de género que hoy están en huelga, somos las mujeres trans, las mujeres con diversidad funcional, las mujeres migrantes, las mujeres que viven los genocidios y guerras todos los días; las mujeres desahuciadas, las mujeres que luchan por el acceso a vivienda digna, somos las mujeres víctimas de violencia machista y supervivientes, las mujeres que han sufrido la Dana y las que luchan contra los estragos del cambio climático. Somos todas y todes las que estamos pero no todas las que son", ha señalado Amaia Ugarte, miembro de la Comisión 8M, en declaraciones a los medios antes del inicio de la marcha.

Irene Montero, contra Errejón

Por su parte, la eurodiputada de Podemos Irene Montero ha criticado al que fuera diputado de Sumar, Íñigo Errejón, durante la manifestación convocada en Madrid por la Comisión 8M. "Lo que el feminismo está cambiando en España es que las mujeres ya no nos callamos, nos acompañamos las unas a las otras en la ruptura del silencio y ya no toleramos esa impunidad de los agresores, ni toleramos a los agresores ni toleramos a quienes quieren protegerles o a quienes quieren excusarles o a quienes quieren justificarles", ha señalado este lunes Montero en declaraciones a los medios.

En este contexto, ha explicado que, "durante muchísimo tiempo", las mujeres a lo que estaban "acostumbradas" en la sociedad española "es a que se protege y se garantiza la impunidad de los agresores, especialmente cuando son personas que tienen mucho poder o que se mueven en circuitos de poder y que se cuestiona y se señala y se criminaliza a las víctimas, se les pide silencio y se las castiga cuando rompen el silencio". "Eso es lo que el feminismo ha cambiado en nuestro país, que ya se acabó y que la vergüenza cambia de bando y nosotras nos protegemos las unas a las otras y legitimamos que cada víctima rompa el silencio como quiera, pero sobre todo que luchamos juntas para tener vidas libres de violencias machistas", ha sentenciado Montero.

La que fuera ministra de Igualdad también ha criticado las "ofensivas reaccionarias antifeministas de jueces que dicen que no les hace falta la formación en violencias machistas o de aquellos que llaman linchamiento a la ruptura del silencio por parte de las mujeres". "Incluso a pesar de esa ofensiva que está intentando alimentar de nuevo el terror sexual y la cultura de la violación, que les dice a las mujeres algo habrás hecho, tú te lo has buscado, responsabilízate de no sufrir violencias cuando el único responsable de la violencia es el agresor, incluso a pesar de eso las mujeres cada vez que tenemos oportunidad nos protegemos las unas a las otras", ha apuntado. En su intervención, también ha querido dejar claro a todas las mujeres que, denuncien o no, "si no hay consentimiento es agresión. Y esas mujeres tienen derechos". "Estamos en la calle para decir que somos más quienes queremos vivir vidas libres de violencias machistas y que vamos a seguir peleando, ya no nos callamos. Ninguna mujer sola, ninguna mujer está sola y sólo sí es sí, que es lo que tantos años el movimiento feminista lleva diciendo en las calles", ha recordado. Montero también se ha solidarizado con la plataforma y con las trabajadoras de la Red de Atención a la Violencia de Género de Madrid que están en huelga "porque tienen unas condiciones absolutamente precarias de trabajo y porque la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, el Partido Popular, tiene absolutamente colapsada esa Red de Atención a la Violencia de Género". "Es violencia institucional lo que el Partido Popular está haciendo con las víctimas y con las trabajadoras que prestan un servicio especializado a las víctimas. Es absolutamente intolerable que se les exija a las mujeres denunciar y confiar en las instituciones mientras Ayuso está anunciando que va a recortar un 35% los recursos de atención a las violencias machistas", ha aseverado la eurodiputada de Podemos.

Esta era una de las dos manifestaciones que este lunes recorren las calles de Madrid por el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y a la que ha asistido la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

La otra marcha, convocada por el Foro de Madrid, que cuenta con la presencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha partido alrededor de las 19.00 horas desde Cibeles y llegará a Plaza de España, con el lema 'Combatir el sexismo para erradicar la violencia contra las mujeres'.

Barcelona

La manifestación central en Barcelona convocada por la plataforma Novembre Feminista, empezó a las 19.40 horas en la confluencia del paseo de Gràcia con la avenida Diagonal para exigir la "erradicación de todas las formas de violencia machista". La manifestación, bajo el lema 'La vergüenza y el miedo, ¡para los agresores! Gobiernos y estados, ¡asumid responsabilidades!', quiere "señalar a los agresores que actúan de forma impune y presionar las autoridades para que tomen medidas efectivas". La marcha avanzará al ritmo de la batucada del grupo 'Dona Beat' hasta llegar al final del recorrido, en el cruce de paseo de Gracia con Gran Vía, y la manifestación cuenta con dos zonas diferenciadas: uno exclusivo para mujeres, lesbianas, trans e identidades disidentes, y otro mixto para todo persona que quiera sumarse a la marcha.

Valencia

En Valencia, la protesta está marcada por el "dolor y tristeza" tras la última víctima en Orihuela. La manifestación convocada por el movimiento feminista de València este 25N, Día Internacional contra la Violencia Machista, ha clamado contra la "impunidad" y el "negacionismo" de la "extrema derecha", marcada por el "dolor y tristeza" ante la última víctima en Orihuela (Alicante). Bajo el lema "Contra todas las violencias machistas. Fartes de impunitat", la marcha ha partido sobre las 19.00 horas desde Porta de la Mar para transcurrir por el centro del 'cap i casal' y finalizar en la plaza del Ayuntamiento. En la concentración se han escuchado consignas como "No estamos todas faltan las asesinadas", "Sola, borracha, quiero llegar a casa", "No es un caso aislado, se llama patriarcado" o "No son arrebatos, son asesinatos". Se han repetido diferentes consignas como "Viva, viva, viva la lucha feminista", "Tranquila, hermana, aquí está tu manada", "No son muertes, son asesinatos" o "Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca".