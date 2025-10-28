¿Marcas del limpiaparabrisas en la luna del coche? Un truco sencillo te devuelve la visión clara

Un parabrisas limpio es esencial para una conducción segura, especialmente en condiciones de lluvia. La visibilidad del conductor en gran medida depende del estado del cristal y por ende, que las escobillas del limpiaparabrisas funcionen de manera correcta.

Cuando los limpiaparabrisas comienzan a deja rayas o zonas sin limpiar o incluso ruido al funcionar, suele ser una señal clara de que hay acumulación de suciedad y falta de limpieza. Esto impide que la goma deslice suavemente sobre el cristal reduciendo la eficacia del sistema. Por eso, para evitar que pueda afectar en la conducción, hay que limpiarlos con regularidad. Sin embargo, hay una serie de productos que debes evitar.

Qué no usar para su limpieza

Hay varias cosas que no se deben usar para limpiar los limpiaparabrisas ya que pueden dejar residuos, dañar el caucho o afectar a la visibilidad

Gasolina o disolvente

Productos con estos ingredientes como el thinner o el aguarrás, resecan y deforman el limpiaparabrisas. Además, puede afectar a la pintura o plástico cercano.

Alcohol puro (sin diluir)

En pequeñas cantidades diluido está bien, pero si lo usas puro, puede resecar el caucho y acortar su vida útil

Detergentes fuertes o desengrasantes industriales

Estos productos contienen químicos que eliminan los aceites naturales del caucho.

Estropajos, lijas o esponjas abrasivas

Son utensilios de limpieza que rayarán tanto las escobillas como el parabrisas

Aceites o silicona líquida

Aunque a veces se recomienda erróneamente, dejan una película grasosa que causa ruido y reduce la visibilidad con lluvia.

Cómo limpiar los parabrisas fácilmente

Levantar los limpiaparabrisas para comprobar si hay restos de suciedad

Con un paño y un poco de producto limpiador, frota repetidamente las escobillas del limpiaparabrisas hasta que no queden residuos ni marcas negras. Pero ojo, cuidado de no dañar los bordes de las escobillas.

También limpia el parabrisas del coche. La suciedad y la grasas se acumulan mayoritariamente por las condiciones climáticas. Los residuos de cera de los lavaderos también pueden dejar marcas.

El mejor líquido para su limpieza es gratis

Una de las mejores alternativas tanto para limpiar las escobillas del limpiaparabrisas como el mismo, es el agua destilada.

Un producto que se puede tener en casa que gusta porque no deja residuos minerales. A diferencias del agua del grifo, que se recomienda no usar, este no contiene ni cal ni minerlaes que puedan dejar manchas.

El agua destilada evita la corrosión. Al no tener sales ni impurezas no daña el metal de las escobillas o de los conductos del sistema de lavado. Es una opción segura, limpia y recomendada para mantener en buen estado tanto el sistema de limpiaparabrisas como el limpiaparabrisas del coche.

Si aún evitando los productos y siguiendo esos pasos, el limpiaparabrisas siguen dejando marcas, es una indicación clara de renovarlos por unos nuevos.