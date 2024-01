Los médicos piden a Mónica García "pasar a la acción" en la crisis de la sanidad pública

Actuar cuanto antes. Eso es, en resumen, lo que le ha pedido hoy Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) a la ministra de Sanidad, Mónica Garcia, en el encuentro que han mantenido para para analizar las necesidades del Sistema Nacional de Salud (SNS) con el objetivo de garantizar su sostenibilidad ante la crisis que atraviesa en la actualidad, un objetivo "para el que es imprescindible pasar a la acción e implementar las medidas ya planteadas en documentos como el Dictamen de la Comisión para la reconstrucción social y económica del Congreso de los Diputados".

El presidente de la organización, junto al resto de la Comisión Permanente y el equipo de la nueva ministra, han expuesto algunos de los asuntos de mayor relevancia para la profesión médica y los pacientes, entre los que han destacado la necesidad de armonizar los diferentes servicios de salud autonómicos para garantizar una calidad asistencial equitativa en todo el país que preserve la justicia y la cohesión social. En este punto ha hecho especial mención a la complicada situación que atraviesa la sanidad en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, dependientes directamente de Sanidad, a través del Ingesa.

Mención a parte ha tenido la grave situación que atraviesa la Atención Primaria en España, "un nivel asistencial que requiere de mejoras, inversión y profesionales con urgencia", has señalado Cobo. Asimismo, ha expresado la honda preocupación por la crisis moral que atraviesa la profesión médica que "se encuentra agotada ante la falta de escucha por parte de los gestores y administraciones".

En su opinión, Ministerio de Sanidad tiene "un deber de coordinación que puede ejercer especialmente en los ámbitos legislativo y de coordinación estratégica". "Es ahí, donde debe concentrar sus esfuerzos para actuar lo antes posible y generar los respaldos políticos parlamentarios, sectoriales y profesionales disponibles", ha destacado.

Interterritorial extraordinario sobre el déficit de sanitarios

El Ministerio de Sanidad se comprometió antes de Navidad a celebrar, «no más tarde de enero» una reunión específica del CISNS con un único punto del día: las medidas para abordar la falta de profesionales en la Atención Primaria. Pero aún no se ha puesto una fecha. Hoy Madrid, Andalucía y Baleares han vuelto a demandarlo. Catalina García Carrasco, consejera de Salud y Consumo de Andalucía, Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid y la consejera de Salud de Baleares, Manuela García Romero han incidido hoy en la apremiante necesidad de abordar este problema.

"Si de verdad el Ministerio y todas las comunidades autónomas estamos de acuerdo y no somos capaces de poner encima de la mesa un pacto por la Sanidad, será muy difícil que podamos avanzar", ha destacado García Carrasco. "Llevamos cinco años pidiendo una convocatoria de plazas extraordinarias MIR. Si desde 2019 se hubiera hecho, hoy tendríamos hoy 5.000 plazas extraordinarias: 1.000 por año. Ha sido un error no escuchar a las comunidades autónomas. Sin embargo, cada año tenemos 4.000 menos. Los profesionales no se pueden especializar, porque no hay suficientes plazas MIR. Y la especialización es obligatoria para poder ser contratado".

Una opinión que coincide con la de Fátima Matute. "Está todo concatenado. Si no hay profesionales sanitarios suficientes, os puedo asegurar que hacemos ingeniería genética para poder disminuir las listas de espera".

La consejera andaluza ha aprovechado para recordar el último "pinchazo" del Ministerio implantando la obligatoriedad de las mascarillas en centros sanitarios por el pico de enfermedades respiratorias, con 11 comunidades autónomas en contra ."Las consejerías de Salud autonómicas estamos alineadas para trabajar por los ciudadanos y su salud, pero estamos con una incertidumbre y preocupación marcada por la actitud de la nueva ministra de Sanidad, Mónica García. No entendemos muy bien su última decisión unilateral, sin un informe técnico que la avale y sin un informe de un órgano colegiado, como la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta y la Comisión de Salud Pública, respecto a las decisiones adoptadas en el Consejo Interterritorial".

La consejera balear, por su parte, ha hecho referencia a la necesidad de un registro nacional de profesionales sanitarios. "Es fundamental saber la situación, ya que no hay unos datos, no hay un registro de profesionales a nivel general. No conocemos los datos de cuántos profesionales tenemos y son datos parcheados. Los últimos informes del ministerio son de nóminas, con lo cual , en muchas ocasiones, la base de datos se basa en la nómina de los profesionales sanitarios, lo que infravalora el déficit de médicos de familia".