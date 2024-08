¿Es mejor orinar sentado o de pie? Esto es lo que dice la ciencia

El ser humano realiza tres funciones básicas para relacionarse con el entorno que le rodea: la de nutrición, la de relación y la de reproducción. Salvo esta última, y dependiendo del país en el que hayamos nacido o visitado, estas funciones pueden hacerse de maneras y propósitos de fondo similares, pero no en la forma.

Por ejemplo, no todas las gastronomías son iguales ni todos los seres humanos comen los mismos alimentos. En la India, las vacas son consideradas animales sagradas y, como tal, es ilegal comer su carne en su territorio, mientras que en España se comercializa y se consume en grandes cantidades.

Dentro de la función de nutrición, está la excreción de los alimentos, que es básicamente un proceso donde el cuerpo humano deshecha lo que no le hace falta de los alimentos y líquidos ingeridos. Igualmente, como en el caso de la nutrición, no en todos los países del mundo la realizan de la misma manera.

Por ejemplo, en Japón y, cada vez más, en Alemania, es costumbre que los hombres orinen sentados en los inodoros, mientras que en España es más frecuente que lo hagan de pie. de hecho, solo el 34% de los hombres en España se sientan para miccionar. Entonces, ¿cuál es la mejor opción?

De pie o sentado

Y es que la respuesta va a cambiar según la propia persona y su situación. Por ejemplo, un estudio de la revista Plos One, realizado en el año 2014, asegura que aquellos que tengan la próstata inflamada deberían orinar sentados, ya que los músculos pélvicos se relajan más y mejora el flujo del líquido.

El Grupo Urológico San Rafael también se ha hecho eco de los más recientes estudios que llegan a estas conclusiones, como es el caso del Departamento de Urología del Leiden University Medical Center, de Países Bajos, que concluye que miccionar sentado evita problemas futuros en la mencionada próstata. Asimismo, los defensores de esta manera de excretar líquidos aseguran que es más cómodo, higiénico y permite un vaciamiento de la vejiga más completo. Añadido a esto, un estudio del American Journal of Physiology reveló que aquellos que orinan de pie tienen mayor riesgo de padecer síntomas del tracto urinario inferior.

Sin embargo, otra revisión de un artículo, publicada en la revista Canarias Pediátrica, en su volumen 43, número 1, en el 2019, asegura que orinar sentado no ofrece ningún tipo de beneficio para la salud de jóvenes o niños, aunque sí en el caso de hombres entrados en años o en la tercera edad.

Por tanto, no existe un consenso total al respecto, aunque las últimas publicaciones recomiendan que los hombres miccionen sentados en el inodoro, y no de pie. No obstante, todo dependerá de la persona y, en caso de duda o síntoma, es importante que consulte con un profesional de la salud o con su médico de confianza.