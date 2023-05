Al menos ocho muertos y siete heridos en un tiroteo en un centro comercial de Texas

Al menos ocho personas han muerto y siete han resultado heridas, incluidos niños, en un tiroteo en un centro comercial de Texas (EEUU) este sábado, según ha informado el jefe de Bomberos de Allen, Jonathan Boyd, en una rueda de prensa.

Según la oficina del Sheriff del condado de Collin el tirador desató el caos alrededor de las 15:30 horas (hora local) y la investigación apunta a que actuó solo, pero seguirá activa hasta que se confirme. El tiroteo ha ocurrido en Allen, un pequeño suburbio al norte de Dallas. En las imágenes que circulan por Internet se puede ver a policías locales barriendo las tiendas como si buscaran a un tirador alrededor de las 18:00 horas (hora local), más de dos horas después de que, según los informes, llamaron a la policía a los puntos de venta.

La Policía ha dicho que la escena todavía está activa, y se ha visto a los compradores huyendo de los sonidos de los disparos, según ha informado el medio estadounidense Mail Online. Otro video aéreo muestra a los ciudadanos siendo escoltados fuera de las instalaciones, muchos con las manos en la cabeza y luciendo visiblemente angustiados.

"Estábamos afuera de la tienda Converse y escuchamos todos estos estallidos", ha explicado una mujer a la cadena de televisión Fox News, quien estaba de compras con su hija. "Todos simplemente nos detuvimos, y luego, un segundo después, solo 'Pop, pop, pop, pop, pop', y había chispas volando como si estuviera justo en frente de nosotros".

Un chico de 17 años ha hablado con "The New York Times" y ha manifestado que se encontraba en su coche, porque había llegado pronto a su turno en una de las tiendas cuando ha escuchado "probablemente más de 20 disparos" y ha visto a gente salir corriendo del lugar. El joven recogió a un desconocido en su coche y los dos han abandonado el centro comercial. "Tan pronto como escuché los disparos y los gritos de la gente, no esperé a ver qué estaba pasando, retrocedí y salí de allí" ha añadido.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha querido mostrar sus condolencias a todas las víctimas y sus familias en un comunicado recogido por Fox News: "Nuestros corazones están con la gente de Allen, Texas esta noche durante esta tragedia indescriptible". Ha añadido que ha estado "en contacto con el alcalde Fulk y el director de DPS McCraw, así como con otros líderes estatales y locales, y ofrecí todo el apoyo del estado de Texas a los funcionarios locales para garantizar que toda la asistencia y los recursos necesarios se implementen rápidamente, incluidos los oficiales de DPS, Texas Guardabosques y recursos de investigación".

Evacuado otro centro comercial

La policía de Frisco ha informado en su cuenta de Twitter que el centro comercial de Stonebriar, a pocos kilómetros de Allen, ha sido evacuado al reportarse que se han escuchado disparos este sábado por la noche. Se ha pedido a la gente que no se acerque al lugar y los agentes están investigando si realmente ha habido tiros con armas de fuego.