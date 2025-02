El escritor, orador y político romano Marco Tulio Cicerón reflejó en palabras una verdad universal que ha llegado hasta nuestros días y todavía se mantiene vigente: "La cara es el espejo del alma". Sin embargo, esta cita no acaba ahí, ya que va seguida de una segunda parte tanto o más ilustrativa: "y los ojos, sus delatores". Cicerón resumió en menos de una línea gran parte de la complejidad del trato humano.

El contacto visual que se establece entre dos personas que están manteniendo una conversación es de vital importancia para comunicarse. Mirarse a los ojos genera un sentido de cercanía y confianza, evitando además dar la impresión de inseguridad o desinterés. Mantener ese contacto con otra persona es una forma de demostrar que se está prestando atención y valorando lo que se dice.

Los ojos comunican emociones de manera poderosa, ya que pueden reflejar sentimientos como alegría, tristeza, enojo o sorpresa. Junto con las manos, son la parte más 'reveladora del cuerpo', y ayudan a completar, contradecir o matizar lo que se dice con gestos, expresiones y microexpresiones. En la mayoría de culturas, retirar la mirada durante una conversación se interpreta normalmente como una señal de vergüenza o de desconfianza.

Test de personalidad: esto es lo que dice tu color de ojos sobre tu carácter La Razón

Sin embargo, la ciencia del comportamiento ha venido a desmentir esta clase de creencias que, si bien en muchos casos están en lo cierto, no siempre llevan la razón. Un estudio científico apunta a que apartar la mirada durante una conversación puede deberse a otros muchos motivos, la mayoría de ellos ni siquiera negativos, y no precisamente a una falta de respeto.

Ni mentira ni vergüenza: este es el motivo por el que la gente desvía la mirada, según expertos en lenguaje no verbal

La revista de divulgación ScienceDaily publicó un estudio titulado "The eyes don't have it: New research into lying and eye movements" ('Los ojos no saben: nueva investigación sobre la mentira y los movimientos oculares'), realizado por la Universidad de Hertfordshire de Reino Unido. En su investigación, los científicos desmintieron varias creencias populares sobre la interacción humana cara a cara.

Más recientemente, el experto en comunicación no verbal y creador de contenido Juan Manuel García López (@cienciascomportamiento) compartió un vídeo a través de sus redes sociales explicando las conclusiones a las que llegaron estos investigadores. Según afirma, apartar la mirada en una conversación con otra persona parece no guardar casi relación con la vergüenza ni la mentira.

Durante décadas, se ha creído que ciertos patrones de movimientos oculares podrían delatar a un mentiroso. Un concepto comúnmente aceptado era que cuando alguien mira hacia la izquierda, estaría accediendo a recuerdos reales, mientras que si mira hacia la derecha esto indicaría que estaría fabricando información falsa. Esta idea ha sido utilizada en técnicas pseudocientíficas como la Programación Neurolingüística (PNL) y algunos métodos de interrogación, aunque carecen de validez empírica.

Deformarse los ojos PIXABAY (Tumisu)

Para probar esta hipótesis, los investigadores, liderados por Richard Wiseman, realizaron un experimento en el que analizaron los movimientos oculares de participantes en situaciones donde se esperaba que mintieran o dijeran la verdad. Mediante grabaciones detalladas y seguimiento ocular preciso, no encontraron ninguna relación constante entre el movimiento de los ojos y la veracidad del discurso.

Con el objetivo reforzar sus hallazgos, el equipo también analizó grabaciones de figuras públicas en situaciones donde sus mentiras habían sido posteriormente verificadas. De nuevo, la conclusión fue la misma: no encontraron un patrón claro en sus movimientos oculares que indicara engaño. Los métodos efectivos de detección del engaño deberían centrarse en otros factores, como inconsistencias en el discurso o cambios en el tono de voz, según sugirieron.

Como explica el propio experto español en lenguaje no verbal, existen otros muchos motivos por los que una persona puede desviar la mirada mientras mantiene una conversación. La mayoría de ellas se deben más a una falta de autocontrol o al nerviosismo más que a la falta de respeto o la intención de mentir. Son las siguientes:

Por timidez o ansiedad social.

Por 'sobrecarga cognitiva'. Es decir, para concentrarse mejor en tareas que requieren un gran esfuerzo mental y evitar distracciones.

Para centrarse en recordar información del pasado.

Además, el creador de contenido citaba otro estudio en el que se concluía que una persona podría estar mintiendo y, sin embargo, no por ello necesitar desviar la mirada mientras lo hace (literalmente, 'mintiendo a la cara'). Los movimientos oculares no son una herramienta fiable para detectar mentiras y las creencias populares sobre este tema carecen de respaldo empírico, por lo que debería prestarse más atención a otros aspectos de la comunicación no verbal.