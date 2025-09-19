Una mujer que viajó sola a más de 100 países revela cual "es el único al que iría una y otra vez"

Una mujer que ha viajado sola a más de 90 países ha compartido en una entrevista con Business Insider que, pese a su norma de no repetir destinos, hay un lugar al que ya ha vuelto tres veces y planea hacerlo nuevamente: Islandia.

“Es al único al que iría una y otra vez”, asegura con contundencia, algo que rompe con su propia filosofía de conocer cada país una sola vez antes de volver a ver alguno.

La primera visita a Islandia no fue idea suya, sino de una amiga que la convenció de dar el salto. “Ella planeó la mayor parte de nuestro viaje y me habló de cascadas, glaciares, aguas termales y campos de lava. No lo había priorizado hasta entonces”, reconoce. Sin embargo, desde que pisó Reikiavik, la capital más septentrional del mundo, sintió una conexión inmediata con el país.

Un lugar donde todos son bienvenidos

Lo que más le impactó no fueron solo los paisajes, sino también el ambiente. En el casco antiguo de Reikiavik encontró un enorme arcoíris pintado en la carretera, una declaración visual de que Islandia es un país abiertamente LGTBfriendly. “Me trajo muchísima alegría. Fue una señal hermosa e inconfundible de que todos son bienvenidos”, cuenta.

Además de la apertura social, la viajera destaca la cercanía con Estados Unidos (menos de cinco horas de vuelo directo desde Washington), la posibilidad de ver auroras boreales, la calidez de su gente y una gastronomía que le conquistó. “Me sentí como en casa. Me encantó la aventura, la comida y la gente. No quería irme”, repite con emoción, como si aún estuviera allí.