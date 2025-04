Un neurólogo te ayuda a hacer el café más saludable: añadir esto beneficia a tu cerebro y retrasa el deterioro cognitivo

El café es el desayuno por excelencia de una gran parte de la población, al menos en España. Hay otro sector que prefiere el cacao con leche, el zumo o directamente algo sólido sin acompañarlo de nada bebido. El café destaca entre los consumidores por su versatilidad, ya que se puede tomar de varios tipos. Además, algunos lo consideran como la inyección de energía necesaria para afrontar el día y la jornada laboral con fuerza.

Sin embargo, existe debate respecto a si es saludable o no tanto. El Dr. Brandon Crawford, especialista en salud cerebral y reparaciones neurológicas, compartió su opinión al respecto y explicó cómo transformar el café en un desayuno saludable en ‘She Finds’. Según su conocimiento, la incorporación de ciertas especias no solo potencia el sabor, sino que contribuye al bienestar neurocognitivo.

Añadir esto al café lo hará más saludable

Canela: El médico explicó que esta especia trasciende la mera aportación aromática al café. Además, señaló sus virtudes antioxidantes, esenciales para proteger las células nerviosas frente al daño oxidativo. Declaró lo siguiente: “La canela también puede regular los niveles de azúcar en sangre, lo cual es crucial para mantener la función cognitiva y prevenir enfermedades neurodegenerativas” . Destaca, además, que su inclusión podría favorecer procesos metabólicos que faciliten la pérdida de peso.

Cúrcuma: El doctor resaltó el papel fundamental de la cúrcuma gracias a la curcumina, su componente activo. Esta sustancia, con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, ayuda a mitigar la inflamación y el deterioro en el cerebro. Brandon Crawford expresó: "La curcumina también aumenta los niveles de la hormona cerebral BDNF, que estimula el crecimiento de nuevas neuronas y combate diversos procesos degenerativos en el cerebro" . Este ingrediente, aparte de aportar un carácter terroso a la bebida, ofrece una experiencia sensorial digna de explorar.

Jengibre: En una perspectiva focalizada en remedios naturales, el jengibre se posiciona como un recurso antiinflamatorio de gran eficacia. Según su análisis, contribuye de forma decisiva a la mejora de la función cerebral al suavizar el impacto del estrés oxidativo. En palabras del médico: " Conocido por sus potentes propiedades antiinflamatorias, el jengibre puede ayudar a mejorar la función cognitiva al reducir la inflamación y el estrés oxidativo" . Asimismo, su acción se extiende al equilibrio de los neurotransmisores, esencial para optimizar la concentración y rapidez mental. Según el doctor, se podrían combinar el jengibre y la cúrcuma.

Nuez moscada: Esta especia, evocadora de climas fríos, ofrece un aporte cálido y reconfortante a la taza. E l neurólogo resaltó sus propiedades neuroprotectoras, subrayando su potencial para reforzar la memoria y proteger las rutas neuronales . El especialista mencionó lo siguiente: "La nuez moscada también tiene efectos que mejoran el estado de ánimo, lo que puede contribuir a un estado mental más centrado y positivo". Su uso no solo enriquece el perfil sensorial, sino que también puede favorecer un balance emocional óptimo.

Pimienta negra: Esta especia puede producir rechazo de primeras, pero el sabor no es lo que se pueda esperar y es altamente beneficiosa. Su contribución se manifiesta en la potenciación de la absorción de otros compuestos beneficiosos, especialmente cuando se combina con la cúrcuma. El doctor puntualizó: "La piperina, el compuesto activo de la pimienta negra, puede mejorar la absorción de la curcumina (de la cúrcuma) hasta en un 2000 %".Esta combinación no solo optimiza las propiedades neuroprotectoras, sino que favorece la digestión y el aprovechamiento de nutrientes esenciales.

Adoptar esta práctica al desayunar, integrando diversas especias a la preparación del café, se revela como una estrategia que va más allá del sabor. Según este experto, la mezcla de estos ingredientes podría ofrecer una influencia positiva en la salud cerebral a largo plazo. Representan un complemento sabroso y potencialmente beneficioso para nutrir la mente. Así, en lugar de optar por aditivos nocivos, Brandon Crawford invita a explorar en busca de ese toque secreto que, además de estar bueno, fortalezca el cerebro y retrase el deterioro cognitivo.