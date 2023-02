Nueve de cada diez hospitalizados con gripe tienen una enfermedad crónica

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en los últimos años, aproximadamente 9 de cada 10 personas hospitalizadas a causa de la gripe padecían al menos una enfermedad subyacente.

Las afecciones subyacentes que suelen exponer a los adultos a un mayor riesgo de sufrir complicaciones por la gripe son las enfermedades cardiacas, los antecedentes de ictus, la diabetes tipo 1 o tipo 2, la obesidad y las enfermedades pulmonares crónicas como el asma, la fibrosis quística y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Por ejemplo, los adultos que padecen enfermedades cardiovasculares se enfrentan a un riesgo significativo de complicaciones si contraen la gripe, según afirma el director médico de prevención de la Asociación Americana del Corazón, Eduardo Sánchez.

"Por ejemplo, si padece una enfermedad cardiaca y no está vacunado contra la gripe, tiene seis veces más probabilidades de sufrir un infarto en la semana siguiente al contagio", advierte. Por ello, la vacuna contra la gripe puede ser doblemente protectora: contra la gripe mala y contra sus complicaciones. "Aunque lo ideal es vacunarse a principios de temporada, aún nos queda mucha temporada de gripe, y es mejor vacunarse ahora que no vacunarse", añade.

Las principales organizaciones sanitarias instan a los ciudadanos a vacunarse contra esta enfermedad si aún no lo han hecho. En comparación con la leve temporada de gripe del año pasado, Estados Unidos ya ha visto más del triple de muertes relacionadas con la enfermedad. Aunque la actividad de la gripe estacional muestra una tendencia a la baja, se espera que la temporada de gripe continúe hasta bien entrada la primavera.

Por todo ello, la American Heart Association, la American Lung Association y la American Diabetes Association se han unido para enviar un mensaje a las personas que aún no se han vacunado contra la gripe esta temporada: "No es demasiado tarde para protegerse y proteger a los demás".

En el caso de muchas personas con enfermedades crónicas, la gripe provoca complicaciones graves que pueden llevar a la hospitalización o, en algunos casos, a la muerte. Dado que la temporada de gripe en Estados Unidos suele alcanzar su punto álgido a mediados o finales del invierno, entre diciembre y febrero, los expertos afirman que quienes aún no se hayan vacunado contra la gripe deberían hacerlo "lo antes posible". Al vacunarse, las personas no solo se protegen a sí mismas, sino también a quienes les rodean y no pueden vacunarse o tienen una respuesta inmunitaria debilitada a las vacunas.

"Incluso un virus respiratorio menor puede ser duro para alguien con una enfermedad pulmonar, y la gripe es especialmente difícil", afirma el doctor Albert Rizzo, jefe médico de la Asociación Americana del Pulmón. "Queremos reiterar que no solo las personas con cualquier enfermedad crónica deben vacunarse contra la gripe, sino que sus seres queridos y amigos también deben protegerlos vacunándose contra la gripe. Es imperativo que frenemos la propagación de la gripe este año en la medida de lo posible para seguir disminuyendo el número de casos y hospitalizaciones, y para proteger a nuestros seres queridos más vulnerables", expresa.

Muchas de estas mismas afecciones crónicas también exponen a las personas a un mayor riesgo de complicaciones derivadas de la Covid-19, por lo que también es importante estar al día de la vacuna antigripal. Los profesionales sanitarios recomiendan la vacuna antigripal a cualquier persona a partir de los 6 meses de edad, y afirman que es seguro vacunarse contra la gripe junto con el refuerzo de Covid-19. También instan a los mayores de 65 años a que pregunten por las vacunas antigripales recomendadas para su edad y se pongan la mejor que esté disponible en ese lugar en ese momento.

"En los últimos años, casi un tercio de las personas hospitalizadas a causa de la gripe padecían diabetes", afirma el doctor Robert Gabbay, director médico y científico de la Asociación Americana de Diabetes. "El impacto de cualquier enfermedad puede suponer una amenaza para alguien con diabetes, sobre todo teniendo en cuenta que muchas personas que viven con diabetes tienen otras complicaciones como cardiopatías y enfermedades renales", recuerda. Por ello, insiste en que mantener al día todas las vacunas anuales, y señala que la vacuna Covid-19 es recomendable para todos los que reúnan los requisitos, "especialmente los que viven con diabetes y otras enfermedades crónicas", informa Ep.