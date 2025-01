Un nuevo estudio afirma que cada cigarro te quita estos minutos de vida

Milán ha sido pionera al implementar una nueva medida contra el tabaco. Su "Plan Aire y Clima" prohíbe fumar tabaco en exteriores a menos de 10 metros de otras personas a partir del 1 de enero de 2025 con el objetivo de mejorar la calidad del aire, aunque se permitirá el uso de cigarrillos electrónicos.La prohibición de fumar se extenderá a todos los espacios públicos al aire libre, incluidas las aceras, con algunas excepciones donde se pueda mantener una distancia de seguridad.

Actualmente hay más de 1.000 millones de fumadores a nivel global y el tabaquismo causa más de ocho millones de muertes al año en todo el mundo. En 2020, el 22,3% de la población mundial consumía tabaco: concretamente el 36,7 por ciento de los hombres y el 7,8 por ciento de las mujeres. Que el tabaco es dañino para las personas lo sabe todo el mundo, pero un nuevo informe del University College de Londres fue más allá y detalló el tiempo de vida que resta cada cigarro.

Cada cigarro resta este tiempo de vida

Un solo cigarro o cigarrillo le quita unos 20 minutos a la vida de una persona, lo que significa que un paquete típico de 20 cigarrillos puede acortar la vida de una persona en casi siete horas. Exactamente resta 17 minutos para los hombres y 22 minutos para las mujeres, según este estudio.

Si una persona que fuma 10 cigarrillos al día dejara de fumar el 1 de enero, podría evitar la pérdida de un día completo de vida antes del 8 de enero. Podría aumentar su esperanza de vida en una semana si deja de fumar antes del 5 de febrero y en un mes entero si lo hace antes del 5 de agosto. Para finales de año, podría haber evitado la pérdida de 50 días de vida, según esta universidad. "La gente sabe que fumar es perjudicial, pero tiende a subestimar lo perjudicial que es", afirmó la Dra. Sarah Jackson a The Guardian, investigadora principal del grupo de investigación sobre alcohol y tabaco de la UCL. "En promedio, los fumadores que no lo dejan pierden alrededor de una década de vida. Eso significa 10 años de tiempo precioso, momentos de la vida y momentos importantes con sus seres queridos", remarcó.

El tabaco adelanta las enfermedades

La doctora explicó que muchas personas fuman porque no les importa perder algunos años de vida, dado que la vejez suele estar marcada por enfermedades crónica. Sin embargo, argumentó que esto no sucede de esta manera: "El tabaco consume los años relativamente saludables de la mediana edad, adelantando la aparición de problemas de salud. Esto significa que un fumador de 60 años normalmente tendrá el perfil de salud de un no fumador de 70 años".

Los autores del estudio recalcan que los fumadores deben dejar el tabaco por completo para obtener todos los beneficios para la salud y la esperanza de vida. No hay mejor momento para hacerlo que al comenzar el año, tras las navidades. Una psicóloga explicó el mejor truco para completar estos propósitos de Año Nuevo: "Debemos proponernos algo grande que sabemos que nos cuesta y que es nuestro talón de Aquiles y que muchas veces no hacemos porque nos cuesta enfrentarnos a ello".