Ojo si has recibido estos mensajes: alertan de una oleada de estafas relacionadas con San Valentín

Uno de cada cuatro e-mails no deseados sobre el Día de San Valentín son estafas, según ha denunciado este martes la compañía de ciberseguridad Bitdefender en un comunicado en el que alerta de que los ciberdelincuentes “aprovechan” esta fecha para “estafar y robar datos personales a las personas más románticas y confiadas”.

La compañía ha monitorizado el correo no deseado con temática de San Valentín que se ha movido durante las últimas dos semanas y ha descubierto que uno de cada cuatro e-mails analizados por los filtros antispam de la compañía entre el 17 de enero y el 8 de febrero “fueron marcados como estafas”.

En paralelo, puntualizó que el 23 y 24 de enero y entre el 6 y el 8 de febrero se observaron “picos notables” de correspondencia no solicitada relacionada con este tema y que los “principales destinos” para el spam sobre San Valentín son Estados Unidos e Irlanda, ambos países con un 39% de la correspondencia, mientras Alemania y el Reino Unido recibieron el 3% de los correos electrónicos no deseados y que las IPs desde las que se envían estos correos no deseados son EE. UU., Países Bajos y Reino Unido.

Asimismo, este año los estafadores utilizan estrategias ya conocidas, “reutilizando” plantillas de correo electrónico para “incitar a la compra de regalos, potenciadores sexuales y productos de belleza dirigidos al público masculino”.

Los e-mails “fraudulentos” detectados por Bitdefender aparecen en las bandejas de entrada con “diversos asuntos” como ‘el regalo romántico perfecto’, ‘revitaliza el romance. Una mirada cercana a los potenciadores sexuales’, ‘50 artículos imprescindibles para el Día de San Valentín’, ‘regalos de San Valentín para hombres’, ‘el mejor regalo de San Valentín para tu pareja’, ‘ofertas de dulces para el Día de San Valentín’ o ‘desea un Feliz San Valentín con flores’.

“Estos mensajes, en apariencia, inofensivos, encierran distintas modalidades de fraude. Unos son ofertas de producto inexistentes, otros dirigen a los usuarios sitios web falsos y, en ocasiones, se utilizan imágenes sugerentes para incitar a los usuarios a solicitar acceso a plataformas de citas en las que luego se comete el fraude”, añade la entidad.

En este contexto, ofrece varios consejos de seguridad para “proteger tanto la identidad como el dinero”, que incluyen examinar “cuidadosamente” todos los correos electrónicos no solicitados que “prometen grandes descuentos y ofertas demasiado buenas para ser verdad” y no compartir datos de identificación personal ni otra información confidencial, como fotografías o números de cuenta bancaria.

“No aceptes invitaciones no solicitadas para unirte a plataformas de citas, compra solo en sitios web de confianza y piensa dos veces antes de hacer clic en cualquier enlace o antes de abrir un archivo adjunto”, agrega, para indicar que los ciberdelincuentes “han mejorado sus técnicas y sus mensajes ya no tienen errores gramaticales u ortográficos”.