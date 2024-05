Los operadores marroquíes creen que se mantendrá al alza el turismo pese al aumento de los precios

Los aumentos del coste de los billetes de avión por parte de las principales compañías aéreas y la evolución de los precios de los alojamientos hoteleros y de los establecimientos turísticos, disparan los temores de que se frene el ritmo del flujo de turistas extranjeros hacia Marruecos. En primer trimestre del año, a pesar de la coincidencia del Ramadán, las llegadas de turistas aumentaron hasta los 3,3 millones de personas, un 12,8 por ciento más en comparación con el mismo período del año pasado.

Los meses de abril y mayo son de gran importancia para los operadores del sector turístico en Marruecos, período de mayor auge del mercado, ya que la demanda aumenta gradualmente antes de la temporada de vacaciones de verano y el regreso de los inmigrantes marroquíes al extranjero.

Sin embargo, los operadores restan importancia a los aumentos de precios en comparación con el creciente nivel de atracción por el destino marroquí, cuya promoción se ha caracterizado por una serie de novedades en los últimos tiempos, ya que se han intensificado los enlaces de transporte aéreo, especialmente a través de compañías de transporte de bajo coste.

La magnitud del impacto de la inflación varió según el grado de respuesta del sector turístico y de la economía marroquí durante el último período. El análisis de la situación actual y las expectativas futuras mostró la resistencia del turismo nacional a los cambios en los precios de los combustibles y alimentos, así como a las fluctuaciones en los tipos de cambio, informa Ariffino. En este sentido, el ritmo del flujo de turistas extranjeros ha mantenido su trayectoria ascendente desde el año pasado, ya que Marruecos recibió 14,5 millones de turistas, un aumento del 34 por ciento en comparación con 2022.

Para Mourad Bayoud, agente de viajes y contratista en Marrakech, a pesar del aumento de los precios de los billetes de avión y del alojamiento desde el mes pasado, inmediatamente después del Ramadán, la demanda ha continuado su tendencia ascendente.

Las reservas alcanzaron su nivel máximo para los próximos tres mese. Por lo tanto, los actores deben aprovechar esta oportunidad e intensificar sus inversiones para ampliar la oferta, lo que estimula el gasto diario de los turistas, subraya.

Añadió que la evolución de la inflación no afecta sólo a Marruecos, sino que también incluye a los países exportadores de turistas. Esto redujo el alcance de su impacto en el ritmo del flujo de turistas extranjeros, que representó el 55 por ciento del total de llegadas al durante los primeros trimestres del año en curso. Asimismo, explicó que el aumento del nivel de precios en general, incluidos los gastos de viaje, alojamiento y actividades turísticas, no afectó significativamente al coste del turismo en Marruecos y no redujo su atractivo como destino turístico.

Los datos publicados recientemente por el Observatorio Nacional del Turismo arrojan luz sobre la concentración del flujo de turistas marroquíes y extranjeros durante el primer trimestre del año en curso en Marrakech, luego Agadir y Essaouira, mientras que Casablanca, Rabat, Fez y Tánger disminuyeron. De alaguna manera, desequilibran la oferta turística a nivel geográfico: Marrakech y Agadir reciben el 64 por ciento de los turistas entrantes, con una tasa del 40 y el 24 %, respectivamente.

Por su parte, Al-Zubair Bouhout, experto en turismo, confirmó que el aumento de los precios de los billetes de avión no afectará significativamente a la demanda, dado que esta categoría de transportistas tiene un tipo especial de clientes para quienes el aumento de precios no supone ninguna diferencia. ya que lo que más les interesa es la calidad y la diversidad de los servicios. Lo mismo se aplica al alojamiento turístico. Explicó que la situación no es muy diferente para los clientes de las compañías de bajo coste.

El experto en turismo destacó la importancia de que el Ministerio de Turismo y los actores del sector se centren en potenciar sus inversiones durante los meses que quedan del año para aprovechar la creciente demanda, especialmente durante la temporada vacacional de verano. El portavoz subrayó que la oferta todavía está limitada geográficamente a dos ciudades y debe ampliarse para incluir otras regiones del Reino. Esto se hace mediante el desarrollo de enlaces aéreos y el desarrollo de proyectos de promoción turística de acuerdo con la naturaleza y especificidad del