Un experto en decoración revela las tendencias que harán parecer tu casa más antigua: “Van a envejecer mal”

Decorar la vivienda tras una mudanza o una reforma es un momento clave porque es el lugar en el que las personas pasan gran parte de su día y estar cómodo es clave. La comodidad tiene que serlo tanto para hacer las actividades básicas como a nivel visual. Hay gente que únicamente se basa en el gusto personal, pero otra sigue las tendencias más comunes en la actualidad. Ambas son válidas siempre que se escojan cosas que realmente aportan valor.

El valor también es importante que sea longevo puesto que de lo contrario pronto uno se volvería a ver obligado a realizar una nueva reforma. No todas las cosas del hogar envejecen igual en el hogar y es importante saberlo. Para ayudar a conocerlo y evitar la mayoría de errores que se suelen cometer, Álvaro Toledo, experto en decoración, explica aquellas que peor envejecen a través de un vídeo en su cuenta de Instagram.

Estas cosas envejecen mal en el hogar

Empieza directo al grano: "Cosas de decoración que vemos hoy en día en las casas que creo que en diez años van a envejecer fatal". En primer lugar nombra los paneles de palillería, que se usan para revestir las paredes: "A mí personalmente no me gustan nada, los hemos visto demasiado y precisamente por ello nos hemos cansado muy rápido". Hace su visión a futuro: "Creo que en diez años vamos a verlos totalmente desactualizados porque ha sido una tendencia demasiado fuerte".

Apunta hacia el blanco

Tras lllo, hace mención a tener todos los muebles blancos combinados con madera clara: "Creo que es algo que también se va a ver muy desactualizado en pocos años e incluso ya se empieza a ver así". Álvaro explica el motivo: "Es una estética que no tiene mucha personalidad y por no tener mucha alma va a envejecer fatal". Cuenta que equivale a los muebles blancos combinados con gris y cosas negras: "Es la misma esencia y ya veis como ha terminado este tipo de estética".

No se queda únicamente con este tipo de combinaciones de muebles blancos como posibles cosas que puedan quedar anticuadas, también apuesta por los electrodomésticos de ese mismo color: "Creo que van a envejecer muy mal". Hace una comparativa para explicarlo: "Van a ser el equivalente a las cocinas de colores que veíamos en los 2000, que no me gustan nada y, además, creo que siguen la tendencia de tener todo blanco como los muebles que os contaba antes".

Después habla del lime wash, un tipo de pintura con acabado texturizado y aspecto artesanal: "A mí si me gusta a día de hoy, me gusta en espacios en los que está bien utilizado y tiene sentido tenerlo". Sin embargo, le ve problemas: "Va a envejecer mal en aquellos espacios en los que se ha utilizado mal y se ha utilizado con estilos que no va mucho con ellos porque estaba en tendencia. Por último, se lanza a pronosticar: "Creo que dentro de diez años lo vamos a ver como el estuco que se usaba en los 2000 y ahora lo vemos un poco pasado"