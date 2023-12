El Papa, sobre su bronquitis: "Estoy mejor, pero me canso hablando demasiado"

El papa Francisco aseguró hoy que está mejor de la reciente bronquitis que ha tenido, pero prefirió no leer la catequesis preparada para la audiencia general porque aún se cansa cuando tiene que hablar mucho.

"Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos todos. También hoy he pedido ayuda a monseñor Ciampanelli (uno de sus ayudantes) para leer porque todavía me cuesta. Estoy mucho mejor, pero me canso hablando demasiado", dijo el papa al inicio de la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI.

El Vaticano ha confirmado que el viernes, 8 de diciembre, el papa acudirá a la céntrica Plaza España de Roma para rendir tributo a la Inmaculada Concepción, después de la reciente "inflamación pulmonar" que le obligó a suspender algunos compromisos y de la que se está curando con antibiótico.

La gripe le ha obligado a suspender algunos actos y el viaje a la cumbre climática de Dubái, así como a celebrar sus audiencias en su residencia papal, la Casa Santa Marta, al igual que el rezo del ángelus dominical, y no en el Palacio Apostólico.

Asimismo, la Santa Sede confirmó la participación del papa Francisco en la misa por la Virgen de Guadalupe, patrona de América Latina, el 12 de diciembre a las 18:00 locales (17:00 GMT), informa Efe.

Por otro lado, el Paoa Francisco insto hoy a los mexicanos a colaborar para ayudar a las víctimas del huracán que afectó duramente a Acapulco en octubre y a incluir a todas las personas con discapacidad, al saludar a una delegación llegada a Roma de la Fundación Teletón.

"Queridos mexicanos os invitó a colaborar por las victimas en Acapulco y a incluir a todas las personas con discapacidad en México, luchemos contra la sociedad del desperdicio, defendamos la dignidad de cada persona", invitó Francisco en el saludo final de la audiencia general que leyó un colaborador debido a la bronquitis que sufre y que le impide aún hablar mucho.

Francisco realizó esta petición en el saludo a una delegación de la Fundación mexicana Teletón presentes en la audiencia.

En la campaña de Teletón para este año esperan destinar recursos para dos nuevos centros de rehabilitación e inclusión infantil construidos en la Montaña de Guerrero y en Mazatlán, así como también a la reconstrucción de otro centro en Acapulco y a la atención inmediata a la población de esta localidad a través de brigadas médicas, entrega de víveres y recuperación del patrimonio de las familias afectadas por el huracán Otis.

El papa ya expresó su cercanía a la población tras el paso de Otis y pidió que la Guadalupana "apoyase a sus hijos", así como envió un telegrama en el que ofreció "fervientes oraciones por el eterno descanso de los difuntos" y pidió "al Señor que conceda su consuelo a quienes sufren los efectos devastadores del huracán", informa Efe.