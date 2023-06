El Papa será operado hoy de urgencia de una obstrucción intestinal

El Papa Francisco será operado este miércoles de una "obstrucción intestinal" y tendrá que estar ingresado durante varios días, según ha anunciado el Vaticano. "Al finalizar la Audiencia General, el Santo Padre se ha desplazado al Hospital Universitario A. Gemelli donde a primera hora de la tarde será intervenido quirúrgicamente de laparotomía y cirugía plástica de la pared abdominal con prótesis bajo anestesia general", ha indicado la Santa Sede en un comunicado.

El Vaticano explica que "la operación, dispuesta en los últimos días por el equipo médico que asiste al Santo Padre, se hizo necesaria a causa de una hernia incisional incarcerada que está provocando síndromes suboclusivos recurrentes, dolorosos y que empeoran". Francisco, de 86 años, deberá seguir una convalecencia de varios días en el hospital para permitir "el curso posoperatorio normal y la recuperación funcional completa” .

La operación ha sido considerada de urgencia después de los resultados de la TAC a la que se sometió este martes y se produce después de la intervención al colon de julio de 2021. Francisco fue operado del colon el 4 de julio de 2021 y quedó hospitalizado durante diez días del colon a los que siguieron una lenta recuperación. En una reciente entrevista con la agencia estadounidense AP, Francisco reveló que volvía a sufrir de diverticulos, el problema por el que tuvo que ser operado y se le extirpó una pequeña parte del colon pero que estaba bien de salud.

Se trata de la tercera vez que el Papa es ingresado en el Hospital Gemelli, pues estuvo ingresado tres noches a finales de marzo por “una pulmonía aguda”, según explicó él durante el vuelo de regreso de su viaje a Hungría. "Lo que he tenido es que me sentí mal después de la audiencia, no quise comer y me fui a dormir, pero no perdí el sentido, sólo tenía fiebre alta", dijo al ser preguntado por los motivos de su hospitalización. Desde entonces, el Papa también ha padecido un problema en su rodilla derecha que le obliga a andar con bastón o con silla de ruedas, pero ha asegurado en varias ocasión que no se quiere operar.