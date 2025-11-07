El Papa León XIV pide evitar el exceso de información que deshumaniza y manipula

“Es necesario evitar que, en el exceso de información y el vacío de sabiduría, crezcan nuevas formas de deshumanización y manipulación, que —disfrazadas— presenten la explotación como cuidado y la mentira como verdad”. El Papa León XIV ha dirigido un mensaje en el que subrayó la urgencia de que la comunicación se ponga al servicio de las personas sin convertirse “en un sistema de algoritmos que, sin conciencia ni entendimiento, reproduzcan indefinidamente nuestros razonamientos, transformándolos en simples datos”.

En este contexto, destacó que la educación “es lo que hace activa y transformadora la igual dignidad de todos los seres humanos”, y por ello aseguró que debe habitar también en los entornos digitales. En consecuencia, destacó que es esencial “mantener una relación crítica con las inteligencias artificiales”.

. El Santo Padre propuso “informar con responsabilidad” y, al mismo tiempo, “poner a sus destinatarios en condiciones de evaluar críticamente todo, distinguiendo los hechos de las opiniones, las noticias verdaderas de las falsas”.

Asimismo, aclaró que tampoco hay verdadero humanismo sin sentido crítico, sin revisión constante, sin el coraje de plantearse preguntas que interrogan el significado de nuestras acciones: ¿Hacia dónde vamos? ¿Para quién y para qué trabajamos? ¿Cómo estamos haciendo el mundo mejor?”.

El mensaje fue dirigido a los miembros del Advisory Board de RCS Academy, una institución de alta formación en los campos del periodismo, la economía, la comunicación y la empresa.