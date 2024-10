Si tu perro duerme en esta postura, quiere decir que es feliz contigo

El lenguaje no verbal sirve para transmitir ingentes cantidades de información sin ni siquiera tener que abrir la boca. En muchas ocasiones, hacer vibrar las cuerdas vocales no es más que un malgasto de energía, sobre todo si lo que realmente queremos decir no se puede poner en palabras. Un idioma da para mucho, pero no es siempre la herramienta adecuada para expresarse.

El escritor Francisco Umbral, que sí tenía un gran dominio de tinta, dejó dicho en una de sus novelas que "Solamente pronunciar de verdad ciertas palabras hace que uno haga realmente lo que dice que hace. «Amor» es una de esas palabras, una de esas palabras performativas". O sea, que hay ciertos conceptos que, al exteriorizarlos, se han más fuertes porque rondan más por nuestras mentes, como el amor, y al contrario que la culpa.

Sabemos desde hace siglo, y luego lo han venido a demostrar así numerosos estudios científicos, que el amor y el cariño no son propiedad en exclusiva de la especie humana. Los perros, entre otros, son animales capaces de desarrollar grandes afectos hacia otros seres, lo que por supuesto incluye también a sus perros. Los canes, por suerte o por desgracia, no pueden comunicarse verbalmente con nosotros, por lo que para entender sus sentimientos debemos aprender a leer sus gestos y actitudes.

Especialmente cuando recién se ha adoptado un perro, es normal no conocer qué pueden transmitir con sus gestos, ya que cada uno de ellos tiene un carácter propio, igual que con las personas. Por ello, es importante informarse adecuadamente y prestar especial atención al lenguaje no verbal de nuestros compañeros caninos, para así fomentar una buena relación más rápido.

¿Qué dice la postura en que duerme tu perro sobre sus sentimientos?

Para poder interpretar qué pensamientos recorren la mente de 'el mejor amigo del hombre', deberemos fijarnos en sus acciones y gestos. Como dijo Tony Montana en 'Scarface', la película de culto interpretada por Al Pacino: "The eyes, chico, they never lie" ("los ojos, chico, nunca mienten"). Aunque las pupilas son un buen indicador, no son el único delator posible de los sentimientos de los perros.

Un perro no deja de ser un ser vivo bajo nuestra protección, y nuestras mascotas son conscientes de ello. Si un compañero canino aún no se fía lo suficiente de nosotros, o se siente amenazado o descontento por algún motivo, lo acabará expresando de alguna forma u otra, aunque sea de manera involuntaria. No hay momento de mayor vulnerabilidad que durante el sueño, por lo que la postura en la que se acueste un perro a dormir en nuestra presencia da muchas pistas sobre cómo se siente en ese momento.

La próxima vez que su perro se duerma, fíjese bien en cómo se coloca. Principalmente, se puede resumir en cinco formas:

1. Panza arriba

La zona del estómago es la más vulnerable de un animal ante cualquier ataque, por lo que, si nuestro perro se ha dormido en esta posición, es que tiene plena confianza en nosotros y en nuestra capacidad para protegerle, nos ve como todo lo contrario a una amenaza. Es además una forma de mostrar sumisión ante su dueño, un perro rebelde o que no nos respete rara vez se acostará así.

2. Tumbado de lado

Indica que el perro está muy a gusto, es la postura más cómoda que tienen de irse a la cama, dejando recaer todo su peso sobre uno de los lado del cuerpo. Suele ser sinónimo de que nuestra mascota se siente feliz, segura y contenta con poder descansar y vivir a nuestro lado.

3. Con las patitas estiradas

En esta postura, los perros son capaces de seguir al acecho ante estímulos que se produzcan a su alrededor. Es muy común de ver en cachorros, ya que son muy curiosos porque aún tienen todo el mundo por explorar. También se ve en perros llenos de energía y vitalidad, o cuando hace mucho calor, porque de esta manera consiguen aliviar algo la temperatura corporal.

4. En forma de ovillo

Cuando un perro se recoge sobre su propio cuerpo es porque, o bien tiene frío, o bien no se siente seguro. Puede que aún desconfíe de nosotros o nuestra capacidad de protección, por eso permanece en esta postura, que no es relajada.

5. Tumbado sobre las patas

Suele indicar que nuestro compañero perruno no se siente del todo protegido. No es una posición de alerta tan fuerte como la anterior, pero igualmente nos dice que no se encuentra del todo a gusto. También es común entre perros de gran tonelaje, a los que les cuesta más respirar.