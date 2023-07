Entre los Pikachus se esconden tres bananas. Encuéntralas en menos de 2 minutos

Resolver acertijos visuales no sólo es una excelente forma de pasar el tiempo, sino que también es una forma estupenda de ejercitar el cerebro. El desafío que presentamos hoy lo publicó hace dos días el caricaturista húngaro Gergely Dudas, más conocido como Dudolf, de quien ya hemos compartido acertijos visuales en el pasado. Sin embargo, el desafío de hoy es especial, porque con él, el artista ha hecho un pequeño homenaje al universo Pokemon.

El reto:

Básicamente, el desafío consiste en encontrar las tres bananas que el artista ha escondido en esta colonia de Pikachus. Conviene aclarar que Pikachu es esta simpática criatura amarilla, aunque lo cierto es que es difícil no conocer a la más popular de las mascotas de esta popular franquicia. Dudolf no puso ningún límite de tiempo para completar el desafío, aunque deberíamos ser capaces de encontrar las tres bananas en menos de 2 minutos:

Encuentra las tres bananas escondidas entre los Pikachus thedudol.blogspot.com

Cuando nos imponemos un reto como este, estamos poniendo a nuestro cerebro frente a una situación complicada que resolver, lo que ayuda a desarrollar nuestra capacidad de concentración y nuestras capacidades cognitivas. De esta forma conseguimos prepararnos para afrontar la irremediable pérdida de facultades que viene con la edad.

Uno de los efectos más aterradores de envejecer es la pérdida de la memoria y de las capacidades cognitivas. De hecho, es una de los motivos más frecuente de consulta médica, especialmente en la población de adultos mayores. A muchas personas les aterra eso de empezar a perder la memoria porque entienden que es la primera señal de la aparición del Alzheimer o de algún otro tipo de demencia. Pero a todo el mundo le sucede antes o después... y sin necesidad de que exista una relación directa con la demencia.

La mala noticia es que no hay tratamiento posible contra el deterioro cognitivo leve o contra la demencia. La buena, es que es posible prevenirlos (o al menos, retrasarlos) mediante una dieta saludable y equilibrada, ejercicio físico, una buena vida social y -sobre todo- actividad mental, es decir, ejercitar nuestra mente desafiándonos a nosotros mismos a -por ejemplo- recordar las matrículas de todos los coches rojos que veamos, dejar de utilizar la calculadora del móvil en nuestro día a día o leer unos minutos cada día.

Numerosos estudios sostienen que mantener la mente activa durante toda nuestra vida puede disminuir hasta en un 50 por ciento las probabilidades de desarrollar alguna demencia. Es más, los beneficios de mantenerse activo mentalmente pueden obtenerse, aunque no se haya sido activo durante toda la vida… aun cuando empezamos a hacerlo entre los 50 y los 60 años.

La solución:

Como habrás podido comprobar, resolver este acertijo visual requiere concentración y atención al detalle. Y aun cuando hemos puesto toda nuestra intención en tratar de resolverlo, lo cierto es que es normal que no hayamos sido capaces de resolverlo. Si este es tu caso, y no has sido capaz de encontrar las tres bananas escondidas entre los Pikachus, no deberías sentirte mal por ello. Era francamente complicado cuando tenemos que discriminar estas pequeñas figuras dentro de una composición tan sumamente confusa. Si no tienes ningún problema en recibir un poco de ayuda con tal de ver solucionado el problema de una vez por todas, entonces lo mejor que puede hacer es mirar el siguiente vídeo y comprobar dónde estaban las tres bananas:

Estos acertijos estimulan el cerebro y mejoran la memoria, la concentración, la atención y la percepción visual. Además, también pueden ser una forma efectiva de reducir el estrés y la ansiedad, ya que ayudan a relajar la mente y a distraerse de las preocupaciones cotidianas. Así que, si has disfrutado con este reto y todavía te ves con la fuerza suficiente como para intentar resolver otros, quizás quieras darle una oportunidad a otros desafíos que hemos compartido con anterioridad en el periódico LA RAZÓN.