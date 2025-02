CC OO se planta: no apoyará el Estatuto Marco si no incluye la reclasificación profesional y la jornada de 35 horas

Ni un solo sindicato médico ni un solo colegio profesional apoyan el borrador del Anteproyecto de Estatuto Marco del personal de los Servicios de Salud que el Ministerio de Sanidad propone para renovar el actual en vigor, de 2003. El texto, modificado por el ministerio de Mónica García y que se está debatiendo actualmente en la Mesa del ámbito, tiene en contra a la profesión médica al completo, que ya ha anunciado una "gran manifestación" para el próximo 13 de febrero.

Solo UGT y la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (FSS-CC OO) mantenían una actitud un poco menos crítica respecto a las modificaciones incluídas por Sanidad en comparacón con el resto de los sindicatos, pero hoy esta última ha señalado que no apoyará el borrador si no se incluyen dos reivindicaciones clave del colectivo sanitario: la reclasificación de las diferentes profesiones sanitarias y no sanitarias y la garantía de una jornada máxima de 35 horas semanales.

Según ha detallado CCOO este lunes en un comunicado, la organización sindical cuenta con una serie de "reivindicaciones históricas" que serán "determinantes" para decidir su posicionamiento final respecto al nuevo texto. Junto a las mencionadas, destaca que el requisito de garantizar descansos adecuados para los profesionales y la conciliación de su vida laboral y familiar, así como el cómputo como jornada ordinaria no recuperable de los descansos tras las guardias.

A su vez, el sindicato ha apuntado al desarrollo de la jubilación parcial y de la anticipada con coeficientes reductores, al abono completo de la paga extra, a la actualización de funciones, al reconocimiento económico de los niveles de carrera profesional para todos los colectivos y en condiciones de igualdad entre las comunidades autónomas, y a disponer de concursos de traslados abiertos y permanentes en todas las CCAA, según recoge Ep.

Por otra parte, CCOO ha subrayado que sigue en desacuerdo con algunos de los puntos incluidos en el borrador con el que trabajan. Así, ha expresado su disconformidad con la creación de la figura de puestos singulares; y con la incorporación de un "período de perfeccionamiento", como razón subjetiva, para la "no consolidación" de la condición de personal fijo estatutario, en los casos de concurso de méritos.

Asimismo, ha señalado su oposición a la excepcionalidad del concurso de méritos, que está prevista únicamente para especialidades en Ciencias de la Salud; a la discrecionalidad del uso del concurso de méritos, para la selección de plazas y puestos, que de manera subjetiva sean considerados como excepcionales; a la pérdida de la continuidad en el puesto de trabajo por la no superación de la evaluación del desempeño; y a otras modificaciones que empeoran la regulación actual.

En este sentido, respecto a los capítulos incluidos en el nuevo borrador con aspectos no tratados durante la negociación que ha tenido lugar en estos meses, CCOO ha demandado que la Administración debe sentarse a abordar estos aspectos con los representantes de los trabajadores. Asimismo, ha apuntado que debe desarrollarse un texto "comprensible" para los profesionales, de forma que se eviten en él las ambigüedades.

En referencia a la incompatibilidad de los jefes de servicio y otros mando intermedios al servicio del Sistema Nacional de Salud (SNS), la organización sindical ha destacado que la Sanidad pública tiene la "obligación" de motivar e incentivar a sus profesionales, mediante una adecuada retribución y la mejora de sus condiciones laborales, para que estos se dediquen exclusivamente a su práctica.

"El mejor servicio y la mejor atención que buscamos y que merece la ciudadanía, garantizando la cobertura necesaria en todo el territorio del Estado, pasa por solucionar las necesidades de nuestro personal en cada comunidad y ciudades autónomas. Para que todos los colectivos del SNS, con sus peculiaridades y singularidades, sean reconocidos en su trabajo diario y sean apoyados por una norma que les garantice dignidad y derechos", ha señalado CCOO.