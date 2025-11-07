Poca gente lo sabe, pero la calefacción por suelo radiante ya está pasada de moda: todo el mundo opta por esta alternativa

Estamos acostumbrados a que la calefacción por suelo radiante es considerado el sistema más eficiente y confortable para mantener una temperatura agradable en invierno.

No obstante, los avances tecnológicos y las nuevas exigencias de los consumidores han marcado un antes y un después. Ahora existe una opción más moderna, rápida y asequible que está desplazando a estos sistemas que ya podemos contar como tradicionales.

Calor uniforme sin obras ni complicaciones

La gran ventaja de esta alternativa es su facilidad de instalación. Se trata de láminas calefactoras eléctricas ultrafinas que se colocan directamente bajo el suelo, sin necesidad de levantar baldosas ni realizar reformas.

Su diseño de apenas 0,3 milímetros de espesor permite adaptarlas a casi cualquier superficie, parquet, laminado, vinilo o incluso moqueta.

Estas láminas emiten calor mediante radiación infrarroja, distribuyéndolo de manera homogénea por toda la habitación.

Tecnología eficiente y respeto por el medio ambiente

El secreto de su rendimiento está en los elementos de carbono integrados en la película, que garantizan una emisión de calor estable con un consumo energético reducido.

Además, al no depender de agua ni de tuberías, se eliminan las pérdidas de calor y los caros mantenimientos. El resultado es un sistema más sostenible y eficiente, ideal para quienes buscan comodidad sin comprometer el ahorro energético.

Lámina de infrarrojos Leroy Merlin

Instalación sencilla y seguridad garantizada

Antes de colocar las láminas, basta con asegurarse de que el suelo esté limpio y libre de objetos metálicos que puedan dañarlas.

Cada kit incluye clips de conexión, adhesivos aislantes y una guía para ajustar el tamaño según el espacio disponible. Con la ayuda de un termostato, es posible regular la temperatura con precisión y optimizar el consumo.

Una alternativa económica que conquista el mercado

Más allá de sus ventajas técnicas, lo bueno de este sistema también reside en su precio. Leroy Merlin ha lanzado una promoción especial que reduce su precio de casi 65 euros a menos de 30, un descuento difícil de ignorar para quienes buscan una solución eficaz sin gastar de más.

Así, mientras el clásico suelo radiante tiene una instalación compleja y su precio es elevado, estas láminas calefactoras se posicionan como una alternativa moderna, práctica y fácil de hacerse con ella.