La polémica de la saliva

Esta semana, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), a través de su presidente, el doctor César A. Rodríguez, ha emitido un comunicado en el que se queja del tratamiento que algunos medios de comunicación han dado de una prometedora investigación científica. La investigación fue publicada en la revista «Journal of Vacuum Science and Technlogy B», avalada por el American Institute of Physics y replicada por medios de comunicación de todo el mundo. Se refiere al trabajo de científicos de la Universidad de Florida y de la National Yang Ming Chiao Tung University de Taiwan sobre un nuevo test de detección de biomarcadores del cáncer de mama en la saliva de 17 pacientes.

El sensor parece haber demostrado su fiabilidad a la hora de detectar algunas sustancias presentes en la saliva que anuncian la probable presencia de un tumor de mama de una manera sencilla y eficaz. En la prestigiosa plataforma de comunicación científica EurekaAlert, patrocinada por la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias, la noticia aparecía bajo el título: «¿Qué prefiere usted: una mamografía, una resonancia magnética o un test de saliva?».

La Sociedad Española de Oncología Clínica ha alertado de que «los marcadores tumorales no han demostrado ser una estrategia válida para el cribado del cáncer de mama» y de que «este estudio solo se ha llevado a cabo con 17 pacientes».

Desde hace décadas, la ciencia investiga sobre posibles biomarcadores en la saliva que sean heraldos de tumores en fases preclínicas, cuando todavía no existen síntomas e incluso antes de que las herramientas de diagnóstico por imagen puedan detectarlos. La investigación sobre dispositivos que sean capaces de detectar estas sustancias de una manera sencilla y barata es clave en el futuro de la lucha contra el cáncer, sobre todo en aquellos países donde el acceso a mamografías o resonancias es limitado. El entusiasmo hacia la noticia de un test de saliva que solo cuesta 5 euros y puede ayudar a un diagnóstico previo no solo es comprensible, sino que viene avalado por publicaciones científicas e instituciones de prestigio.

Sin embargo, para muchos expertos considerar que este tipo de tecnologías están a la altura de poder sustituir el cribado convencional con diagnóstico por imagen en un error. Pero la lucha contra uno de los cánceres contra el que más éxito ha demostrado tener la ciencia (el de mama) no ha terminado, y estaría bien seguir apoyando la llegada de alternativas diagnósticas de nuevo cuño que favorezcan la expansión de esa lucha fuera del mundo rico.