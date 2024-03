El polémico anuncio de una fiesta sexual en Torremolinos: "Nazarenos penitentes ¿Qué escondes debajo?"

La semana santa es un periodo de celebración y recogimiento que tiene mucha tradición en el sur de España. Málaga es una de las provincias donde más devotos hay de esta fiesta cristiana famosa por los grandes tronos procesionales, en los que se libera a un preso. Pero también por los actos del Viernes Santo, cuando las monjas del Convento de la Cruz le cantan a la Hermandad de los Dolores de San Juan en en la Plaza de Arriola. el interés por esta fiesta hace que, en muchas ocasiones, sea utilizado como reclamo en otras celebraciones que no tienen nada que ver, pero que tratan de aprovechar esa popularidad para captar la atención de los vecinos sin pensar en las consecuencias que pueden tener determinados anuncios, carteles o celebraciones.

Es lo que ha ocurrido con la publicidad de un club de swinger de la capital malagueña, es el que los clientes se reúnen para participar en actividades sexuales. El local en cuestión es la sala Papúa, ubicada en la avenida Carlota Alessandri de Torremolinos, que publicó en su red social de Instagram un anuncio muy polémico para publicitar una de sus fiestas: "Fiesta Nazarenos. Buena música. Nazarenos penitentes. ¿Qué escondes debajo?".

Esta sala relaciona su evento de este sábado 23 de marzo con la Semana Santa, una tradición religiosa, especialmente seguida en Málaga, donde esta celebración es una de las más importantes del año. El cartel publicado ha provocado una reacción en cadena en las redes sociales, que han criticado la iniciativa. Sin embargo, el local, en lugar de dar marcha atrás, ha vuelto a publicar el anuncio en las últimas horas para aprovechar el tirón mediático de la polémica.

Las criticas ha llegado desde todos los sectores. La alcaldesa de la ciudad, Margarita del Cid, se ha pronunciado en la red social X, sobre el tema y alegó que "el marketing debería tener un límite, el del mal gusto".

La gerente del local Rocío Tenas participó en un debate televisivo en Cuatro con la representante de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos. A pesar de que ha vuelto a publicar el anuncio, en el programa pidió disculpas y reconoció que tratan de aprovechar los eventos y fechas más destacadas para lograr atraer a más publico a sus eventos. "En ningún momento, hubo intención de ofender a nadie y que esta fiesta la han realizado durante 15 años, tiempo que llevamos abiertos y que no teníamos idea que podía ofender a alguien". Además, dijo: "el cartel no está inspirado en la Semana Santa sino que se basa en una temática." Sin embargo, la abogada no se creyó sus palabras y dejó clara su posición: "Es evidente que quería ofender y que quería hacer un paralelismo con la Semana Santa". Castellanos mencionó que todos los elementos del cartel hacen alusión con la Semana Santa y que lo relacionan "con un cuarto oscuro, con sado, maso... Han sobrepasado el límite y han faltado el respeto. Si no hay mala intención, que retire el cartel de sus redes sociales". Algo que no ha ocurrido.

El cartel aún no ha sido retirado de la red social, en donde explícitamente, promocionan servicios específicos de tríos, fiestas bisexuales, show porno, sexo en directo y fiesta de la lujuria, entre otros. Además en la web podemos ver que este negocio se promociona con un "ambiente liberal", salas y rincones de morbo y juego, etc.