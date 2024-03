Laura Escanes desmiente su polémica iniciativa: “¿Te horroriza ver a niños con arneses paseando por un parque?”

En redes no se ha dejado de hablar de otra cosa desde que Laura Escanes, Ana Peleteiro y Tania Llasera presentaran la polémica con el anuncio más rompedor de “paseadores de niños”. Muchos de los usuarios se han pronunciado ante esta promoción de una empresa que daba a los padres un servicio para que sus hijos disfrutaran de calidad y desconexión alejados de las pantallas. Para despertar aún más las críticas se dieron también a conocer las “facilidades” que este proyecto ofrecía: recogida de niños a domicilio, grupo de hasta siete niños y en todo momento, para mayor seguridad de los pequeños, estos irían sujetos con arneses de seguridad.

No han faltado los que han cuestionado esta solución, asegurando que se debe dedicar un mayor tiempo de crianza a los hijos. Sin embargo, también ha habido otros que no terminaban de creerlo y han apuntado en otra dirección: una campaña publicitaria encubierta. Y es que no sería la primera vez que una reconocida marca de gafas usa estos métodos para promover la salud visual.

De esta manera se ha pronunciado este lunes Laura Escanes para desmentir por completo que exista una entidad que de servicios de paseos de niños, pero el mensaje que ha compartido sigue siendo muy potente. “Ojala nos pusiéramos las manos a la cabeza cuando vemos a niños abducidos por pantallas, sin salir de la habitación jugando a videojuegos y con los ojos tan rojos sin pestañear. Ojalá tuviéramos tan interiorizados que los niños necesitan más de esos 35 minutos de paseo diario (...) ¿Te horroriza ver a niños con arneses paseando por un parque? Me uno a concienciar sobre algo tan sencillo como la actividad al aire libre, jugar en el bosque, ver el mar o correr en un parque para evitar que más niños se conviertan en una generación borrosa”, comenzaba diciendo la influencer.

El objetivo de la campaña pretende promover las dos horas al aire libre que necesitan los niños y dar a conocer el sistema 20-20-6 (que se basa en que por cada 20 minutos de actividad con pantallas descanses 20 segundos y enfoques la visión a un punto que esté a seis metros de distancia). Para terminar su mensaje, ha querido pedir perdón “a todos los que me habéis creído durante estas 24 horas. Tenía el corazón en un puño”, concluía Escanes que no ha parado de recibir en el último día mensajes criticando la iniciativa de, supuestamente, “pasear a niños”.