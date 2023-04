La Policía Nacional insiste en la importancia de la renovación del DNI

La Policía Nacional ha llevado a cabo una campaña sobre la renovación del Documento Nacional de Identidad. Es cierto que, al menos por el momento, llevar el DNI caducado no es motivo de sanción. Sin embargo, desde el organismo advierten que no se podrá hacer muchas gestiones y trámites con él caducado. Además, por ejemplo, de viajar en avión. Puesto que las compañías aéreas no permiten embarcar sino van todos los datos en regla.

Recomendaciones de la Policía Nacional a la hora de renovar el DNI

El DNI se puede renovar hasta seis meses antes de que caduque. Esta medida no es conocida por muchos ciudadanos que, por lo general, esperan a los últimos días de su caducidad para pedir cita y renovarlo.

Desde la Policía Nacional insisten en que hay que pedir cita previa a través de su página web y acudir el día y la hora establecidos. Así como se debe llevar el DNI antiguo, una fotografía de carnet reciente y doce euros en efectivo. Además apuntan que, en caso de pérdida o extravío del DNI, se tendrá que llevar la denuncia previa al día de la cita.

La Policía Nacional, a través de su vídeo en Instagram, recuerda que todos los menores de 14 años que quieran renovar el DNI tendrán que hacerlo en compañía del padre, madre o tutor legal. De la misma manera, hay que tener en cuenta que durante los primeros cinco años de vida, el DNI tiene una validez de dos de años. Desde los 5 hasta los 30, hay que renovar el carnet cada cinco años. De los 30 a los 70, cada diez años y, a partir de los 70, el DNI tiene valor permanente.

La Policía Nacional advierte de que el DNI electrónico también hay que renovarlo

Además, en esta campaña de renovación del DNI que la Policía Nacional está llevando a cabo, también están teniendo en cuenta los certificados del DNI electrónico que también hay que renovar. De esta manera, están enviando emails a las personas cuya caducidad está próxima. Desde su cuenta de Twitter advierten de que no es una estafa y de que realmente son ellos avisando a los ciudadanos de que cojan cita para la renovación de dichos certificados.

En el mismo email recogen que "la Dirección General de la Policía le informa que el próximo día 20/04/2023 le caducan los Certificados de su DNI. Puede renovarlos en los puestos de actualización disponibles en los equipos de expedición sin necesidad de solicitar cita previa".

Sin embargo, hay que señalar que no es obligatorio renovar los certificados para el DNI electrónico dado que es algo voluntario que tienen las personas que necesitan firmar trámites electrónicamente. De la misma manera, es necesario apuntar que es una renovación gratuita. Además, como apuntan en el tweet, no hay que pedir cita ya que se hace en cualquier máquina de los puntos de actualización recogidos en su página web.