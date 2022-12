Esto es lo que le costará renovar el DNI y el pasaporte en 2023

Hacerse el DNI o el pasaporte es un trámite por el que todos hemos tenido que pasar en algún momento de nuestras vidas para hacer un viaje al extranjero, realizar operaciones electrónicamente o simplemente para estar documentados.

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es un documento que acredita la identidad y la nacionalidad española de su titular, así como los datos personales que aparecen en él como la fecha de nacimiento, el domicilio o incluso de quién es hijo el propietario de este documento. Este documento imprescindible y obligatorio para los ciudadanos españoles tiene una fecha de caducidad, por lo que es necesario renovarlo de vez en cuando.

La tasa por renovar el DNI cuando esté caducado es de 12 euros, los cuales deben ser abonados en efectivo en la oficina de expedición o pagarlo telemáticamente a través de la web oficial de cita previa. Asimismo, renovar este documento en el caso de perderlo, si nos lo han robado o se ha deteriorado también tiene el mismo coste de 12 euros.

En cambio, si se debe renovar un DNI en vigor por cambio de datos, así como para acreditar ser beneficiario de la condición de familia numerosa, esta operación no tiene ningún coste, es decir, es gratuito.

En este contexto, el DNI debe renovarse cada dos años en el caso de que el titular no haya cumplido los cinco años; cada cinco años hasta que el propietario no haya alcanzado los treinta años; y cada diez años cuando el titular haya cumplido los treinta y no haya alcanzado los setenta. Tras pasar la barrera de los setenta años, no será necesario renovar este documento, pasando a ser permanente. Asimismo, los ciudadanos españoles deben saber que este documento puede renovarse 180 días antes de su caducidad.

¿Cuál es el coste de renovar el pasaporte?

Tener en vigor el pasaporte es imprescindible para viajar a países del extranjero que no sean de la Unión Europea y poder identificarse en ellos.

En el caso de que una persona quiera obtener este documento oficial por primera vez, renovarlo en el caso de que haya caducado, si lo ha perdido, nos lo han robado o se ha deteriorado, esta operación tiene un coste de 30 euros. Dicha cuantía se puede pagar en efectivo en la oficina de expedición, o mediante el pago telemático en la página web.

No obstante, en el caso de ser familia numerosa, hacer este tipo de operaciones tiene un coste cero para sus titulares.

La validez del pasaporte será de dos años en el caso de que el solicitante no haya cumplido los cinco años de edad; de cinco años cuando el titular tenga menos de treinta años en la fecha de su expedición; y de diez años, cuando el titular haya cumplido los treinta años.

Aquella persona interesada en renovar el pasaporte podrá solicitar un nuevo cuando el que tenga en la actualidad se encuentre dentro de los últimos doce meses de vigencia.