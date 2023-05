La Policía Nacional de Mallorca desmantela una banda de carteristas que actuaban en el aeropuerto

Agentes de la Policía Nacional en el puesto fronterizo del aeropuerto de Palma han detenido a un grupo de carteristas compuesto por un varón, de origen argentino de 67 años de edad y dos mujeres, una de ellas, también de origen argentino de 57 años y otra mujer de origen bosnio, de 47 años de edad.

Estos individuos, de forma coordinada, tenían como principal objetivo a turistas extranjeros, sobre todo de mediana y avanzada edad, que llegaban al aeropuerto en autobuses gestionados por tour operadores, una vez finalizado su periodo de vacaciones y cuando se disponían a tomar los vuelos de regreso a sus países de origen.

Se caracterizaban por la gran habilidad de las mujeres para sustraer las carteras de sus víctimas; una vez que se habían apoderado del dinero en efectivo, llegaban a devolver la cartera en el interior del bolso de las víctimas o junto a sus pertenencias, lo que hace pensar a los agentes, que muchas de sus víctimas, no se daban cuenta de la sustracción y algunas de ellas, al no echar en falta sus documentos de viaje y ante el miedo a perder sus vuelos, no llegaron a interponer denuncia.

Se les imputan un total de cuatro delitos de hurto, cometidos en el aeropuerto de Palma, durante el pasado mes de abril. Se trataba de un grupo criminal “itinerante” sin un lugar fijo de actuación. Acudían como norma general a lugares de gran afluencia turística, donde les era más fácil pasar inadvertidos y obtener elevados ingresos. Los tres detenidos acumulan en conjunto, más de 80 detenciones por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y ante ese bagaje delictivo, la Policía Nacional ha solicitado a la Autoridad Judicial una orden de alejamiento de Mallorca.

Por otra parte, en los últimos días se ha denegado la entrada en España a cuatro personas, nacionales de Marruecos, Bulgaria y dos ciudadanos bolivianos, por incumplir los requisitos de entrada en el país. Asimismo, han sido arrestadas 17 personas, 4 de ellas por reclamación judicial, una por delito de hurto, otra por favorecimiento de la inmigración y 11 por falsificación documental (8 iraníes, 2 nacionales de Sri Lanka y 1 albanés) cuando intentaban viajar utilizando pasaportes falsificados de países pertenecientes a la Unión Europea

Durante el fin de semana, por parte de vigilantes de seguridad del mismo y agentes de la Policía Nacional procedieron al auxilio de una mujer, que se encontraba en el interior de un autobús, la cual tenía graves problemas respiratorios y había perdido la consciencia. Siguiendo las indicaciones del personal sanitario del 061, se sacó del autobús a la mujer, que ya se encontraba en parada cardiorespiratoria y tras realizarle maniobras de reanimación, logró recuperar el pulso y pudo ser trasladada al hospital para su completa recuperación.