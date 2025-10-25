Prohíben a un salón de bodas usar fuegos artificiales por provocar estrés postraumático a los vecinos

A un lujoso salón de bodas ubicado en una mansión catalogada como Grado II se le ha prohibido celebrar ceremonias tras comprobarse que los fuegos artificiales tipo cañón y la música a todo volumen desencadenaban el trastorno de estrés postraumático (TEPT) en veteranos de las fuerzas armadas que residen en la zona.

La propiedad, conocida como Hillingdon House, se encuentra en el suburbio de Uxbridge, al oeste de Londres, y ha sido escenario de una batalla legal de seis años entre los vecinos y la empresa gestora, Abshar Banqueting Ltd. El lugar recibía hasta 200 invitados varias veces por semana, organizando principalmente bodas asiáticas al estilo Bollywood, con espectáculos ruidosos, superdeportivos acelerando y celebraciones que se prolongaban más allá del toque de queda.

Los residentes, muchos de ellos militares retirados, denunciaron que el ruido constante, los cañonazos simulados y los fuegos artificiales provocaban crisis emocionales. Un vecino relató que su padrastro, veterano de Afganistán, sufría episodios de TEPT cada vez que estallaban los fuegos artificiales. Otros señalaron que el local pagaba multas por retraso para continuar las fiestas hasta altas horas de la madrugada.

Además del ruido, los vecinos se quejaron de olores persistentes a grasa, basura en espacios públicos, invasión de privacidad con drones y perturbaciones constantes que afectaban a niños y familias. En 2023, más de 110 residentes firmaron una petición para rechazar el permiso de planificación retrospectivo, ya que el local nunca había sido autorizado para funcionar como salón de banquetes.

El inspector de planificación Stephen Hawkins dictaminó que el uso del recinto había causado un daño inaceptable al carácter suburbano y tranquilo del barrio. Ordenó el cierre definitivo en un plazo de cinco meses, considerando que el volumen de eventos, el tráfico de vehículos y la música amplificada representaban una interrupción considerable del disfrute diario de los vecinos.

A pesar de la orden, la empresa sigue aceptando reservas y ofreciendo paquetes de boda con extras como máquinas de niebla, Rolls Royce de alquiler y catering afgano, lo que podría arruinar futuras celebraciones.