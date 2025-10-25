Una niña de nueve años es asesinada, sus dos hermanos heridos y su madre permanece grave y bajo custodia policial

Una niña de 9 años ha fallecido y una mujer de 49 años permanece en estado crítico bajo custodia policial tras un trágico suceso ocurrido el pasado martes 21 de octubre en una vivienda de Middle Street, Islip, un tranquilo pueblo del condado de Oxfordshire, Inglaterra.

La policía de Thames Valley acudió al lugar a las 11:15 de la mañana tras recibir un aviso por una presunta agresión a tres menores dentro de la propiedad. Al llegar, los agentes encontraron a la niña sin vida. Otros dos menores, un niño y una niña, fueron trasladados al hospital con heridas leves y ya han sido dados de alta.

Las autoridades han confirmado que no se busca a ninguna otra persona en relación con el caso, lo que sugiere que la mujer hospitalizada podría estar implicada en el incidente. La investigación sigue abierta y se describe como “altamente sensible y compleja”.

Un portavoz policial informó que ya se ha realizado la autopsia a la menor, aunque la causa de la muerte aún no ha sido determinada. La familia de la víctima está siendo asistida por agentes especializados en apoyo a víctimas.

La inspectora Amy Fox, a cargo del caso, expresó sus condolencias: “Esta es una tragedia inimaginable. Estamos haciendo todo lo posible para apoyar a los afectados y esclarecer lo ocurrido”.

Vecinos del vecindario describieron a la familia como “joven y muy activa”, y señalaron que llevaban poco tiempo viviendo en la zona. La vivienda permanece acordonada mientras los equipos forenses continúan con las pesquisas.