Una psicóloga alerta sobre los efectos adversos que puede tener en nuestra salud la propuesta de Sánchez sobre el cambio de hora

La reciente propuesta de Pedro Sánchez para eliminar el cambio horario en 2026 ha reavivado el debate sobre los efectos de esta medida en la salud humana. Mientras el Gobierno defiende su postura basándose en el escaso ahorro energético y el impacto negativo en las personas, los especialistas advierten sobre las consecuencias que cualquier alteración del reloj biológico puede tener en el organismo.

La psicóloga clínica Cristina Romero ha explicado mediante sus redes sociales cómo este cambio, aunque aparentemente pequeño, afecta directamente a nuestros ritmos circadianos. "Nuestro cuerpo se rige por ritmos biológicos llamados circadianos, y un simple cambio de sesenta minutos puede alterar ese equilibrio", señala la experta.

El impacto en el sueño y el estado de ánimo

Estos ritmos circadianos regulan procesos esenciales como el sueño, el estado de alerta e incluso el humor. La especialista añade que "cuando adelantamos o atrasamos la hora, rompemos la sincronía natural entre la luz solar y nuestro sistema interno", lo que puede derivar en insomnio, fatiga diurna o cambios de ánimo en los días posteriores al cambio horario.

El mecanismo detrás de estos síntomas se relaciona directamente con la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. La psicóloga precisa que "al alterar la hora de acostarnos o levantarnos, cambiamos también los momentos en los que el cuerpo produce esta hormona", lo que influye directamente en la calidad del descanso y el bienestar diurno.

No todas las personas experimentan estos efectos con la misma intensidad. Romero aclara que los cambios de hora "pueden afectar especialmente a personas sensibles a las variaciones de luz u oscuridad", mientras que otras no notarán ninguna consecuencia significativa.